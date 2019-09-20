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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В МИД прокомментировали активацию оборонительного пакта Рио

11:19 20.09.2019
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг Венесуэлы продолжает оставаться тревожной, так как США развивают тему о возможном силовом вмешательстве, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обстановка вокруг этой страны остается тревожной во многом в связи с политикой Вашингтона, который безответственно раскручивает тему возможности силового вмешательства", - сказала Захарова на брифинге.
В качестве примера она привела заявление госдепартамента США от 17 сентября, в котором "решение сугубо внутриполитических венесуэльских вопросов" увязывается с необходимостью применения так называемого пакта Рио.
"При этом американцы возлагают вину на срыв процесса в Осло на правительство Венесуэлы. Более лицемерного заявления придумать просто невозможно", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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Мадуро заявил, что Трамп испытывает особую ненависть к народу Венесуэлы
В начале этой недели госдепартамент сообщил, что США и их союзники в связи с ситуацией в Венесуэле активируют действие пакта Рио - договора о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне. В госдепе уточнили, что рассчитывают обсудить с союзниками "многосторонние экономические и политические варианты" действий против правительства Николаса Мадуро, которое, как считают в Вашингтоне, создает угрозу "для венесуэльского народа и региона".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД РФВенесуэлаРоссияСШАВ мире
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