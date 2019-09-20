В МИД прокомментировали активацию оборонительного пакта Рио

Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото

Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг Венесуэлы продолжает оставаться тревожной, так как США развивают тему о возможном силовом вмешательстве, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обстановка вокруг этой страны остается тревожной во многом в связи с политикой Вашингтона, который безответственно раскручивает тему возможности силового вмешательства", - сказала Захарова на брифинге.

В качестве примера она привела заявление госдепартамента США от 17 сентября, в котором "решение сугубо внутриполитических венесуэльских вопросов" увязывается с необходимостью применения так называемого пакта Рио.

"При этом американцы возлагают вину на срыв процесса в Осло на правительство Венесуэлы. Более лицемерного заявления придумать просто невозможно", - добавила официальный представитель МИД РФ.

В начале этой недели госдепартамент сообщил, что США и их союзники в связи с ситуацией в Венесуэле активируют действие пакта Рио - договора о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне. В госдепе уточнили, что рассчитывают обсудить с союзниками "многосторонние экономические и политические варианты" действий против правительства Николаса Мадуро, которое, как считают в Вашингтоне, создает угрозу "для венесуэльского народа и региона".