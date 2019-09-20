Вода за сутки ушла из одного населенного пункта на Дальнем Востоке

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вода за минувшие сутки ушла из одного населенного пункта Дальнего Востока, еще 94 остаются подтопленными из-за паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"За сутки освободился от воды 1 населенный пункт (Хабаровский край), 5 жилых домов (Хабаровский край), 17 приусадебных участков (Хабаровский край – 3, Еврейская автономная область – 14) и 3 социально значимых объекта (Еврейская автономная область)", - рассказали в пресс-службе.

По данным министерства, в Хабаровском крае и ЕАО в 13 муниципальных образованиях в зоне паводка находятся 120 населенных пунктов, из них остаются подтопленными в 94 населенных пунктах 739 жилых домов, 3513 приусадебных участка и 145 участков автодорог. В семи пунктах временного размещения находятся 87 человек.

"Продолжаются аварийно-восстановительные работы, проводится откачка воды, оказывается адресная и психологическая помощь пострадавшему населению", - добавили в пресс-службе.