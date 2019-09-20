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РИА Новости

Вода за сутки ушла из одного населенного пункта на Дальнем Востоке

11:02 20.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок
Паводок
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вода за минувшие сутки ушла из одного населенного пункта Дальнего Востока, еще 94 остаются подтопленными из-за паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"За сутки освободился от воды 1 населенный пункт (Хабаровский край), 5 жилых домов (Хабаровский край), 17 приусадебных участков (Хабаровский край – 3, Еврейская автономная область – 14) и 3 социально значимых объекта (Еврейская автономная область)", - рассказали в пресс-службе.
По данным министерства, в Хабаровском крае и ЕАО в 13 муниципальных образованиях в зоне паводка находятся 120 населенных пунктов, из них остаются подтопленными в 94 населенных пунктах 739 жилых домов, 3513 приусадебных участка и 145 участков автодорог. В семи пунктах временного размещения находятся 87 человек.
"Продолжаются аварийно-восстановительные работы, проводится откачка воды, оказывается адресная и психологическая помощь пострадавшему населению", - добавили в пресс-службе.
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Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Уровни реки Амур у населенных пунктов превысили неблагоприятные отметки. Тайфун принес в районы Приморского края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен также в районах Приморья.
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