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РИА Новости

За сутки в Сирию вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана

10:55 20.09.2019
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© Фото : SANAЛагерь беженцев на юге Дамаска
Лагерь беженцев на юге Дамаска
© Фото : SANA
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Почти 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 700 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.
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"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1088 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 396 человек (женщин – 118, детей – 202), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 692 человек (женщин – 208, детей – 353)", - говорится в сообщении.
Также инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в населенном пункте Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 3,2 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 57 взрывоопасных предметов.
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