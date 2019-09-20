За сутки в Сирию вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Почти 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 700 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1088 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 396 человек (женщин – 118, детей – 202), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 692 человек (женщин – 208, детей – 353)", - говорится в сообщении.