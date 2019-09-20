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РИА Новости

В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

09:40 20.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
Военнослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Военнослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 14 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 17 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 88 единиц", - добавил представитель ведомства.
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