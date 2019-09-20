В еще одном приморском селе нашли очаг африканской чумы свиней

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Очаг вируса африканской чумы свиней нашли еще в одном селе Ханкайского района Приморья, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Власти Приморья 1 августа ввели режим ЧС в Пограничном районе Приморья из-за обнаружения африканской чумы свиней (АЧС) на ферме недалеко от автоперехода с КНР Сосновая Падь. В Россельхознадзоре сообщили, что вирус занесен инфицированными кабанами с территории КНР. Причиной же инфицирования домашних свиней на ферме стало грубое нарушение правил их содержания. Позже сообщалось о новых очагах в Пограничном, Надеждинском районах, в городе Дальнереченске, в Красноармейском районе. Очаги вируса африканской чумы свиней были подтверждены в двух личных подсобных хозяйствах села Ильинка Ханкайского района.
"Подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней на территории личного подсобного хозяйства в селе Мельгуновка Ханкайского района", - говорится в сообщении.
В связи с этим должны быть введены ограничительные меры, отмечает управление.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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