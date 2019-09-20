В еще одном приморском селе нашли очаг африканской чумы свиней

Власти Приморья 1 августа ввели режим ЧС в Пограничном районе Приморья из-за обнаружения африканской чумы свиней (АЧС) на ферме недалеко от автоперехода с КНР Сосновая Падь. В Россельхознадзоре сообщили, что вирус занесен инфицированными кабанами с территории КНР. Причиной же инфицирования домашних свиней на ферме стало грубое нарушение правил их содержания. Позже сообщалось о новых очагах в Пограничном, Надеждинском районах, в городе Дальнереченске, в Красноармейском районе. Очаги вируса африканской чумы свиней были подтверждены в двух личных подсобных хозяйствах села Ильинка Ханкайского района.