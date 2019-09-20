У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов королевства Тонга в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 05.28 по времени UTC (08.28 мск). Эпицентр располагался в 205 километрах к северо-востоку от города Неиафу. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
19 сентября, 11:04РИА НовостиУ берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.