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РИА Новости

У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4

09:22 20.09.2019
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© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебани. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебани. Архивное фото
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф фиксирует колебани. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов королевства Тонга в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 05.28 по времени UTC (08.28 мск). Эпицентр располагался в 205 километрах к северо-востоку от города Неиафу. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Сейсмограф
19 сентября, 11:04РИА Новости
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Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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