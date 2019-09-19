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РИА Новости

СБУ проводит обыски в департаменте Нацполиции в Житомирской области

17:42 19.09.2019
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© Фото : Служба безпеки УкраїниСотрудник Службы безопасности Украины
Сотрудник Службы безопасности Украины
© Фото : Служба безпеки України
Сотрудник Службы безопасности Украины . Архивное фото
КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Департаменте защиты экономики Национальной полиции в Житомирской области.
"Речь идет о несанкционированном судом прослушивании", - сообщили в пресс-службе агентству УНИАН, отвечая на вопрос о причине обысков.
Как пишет агентство, обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела по статье "незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации".
СБ Украины заявила, что подробности дела сообщит позже.
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