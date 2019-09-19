СБУ проводит обыски в департаменте Нацполиции в Житомирской области

КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Департаменте защиты экономики Национальной полиции в Житомирской области.
"Речь идет о несанкционированном судом прослушивании", - сообщили в пресс-службе агентству УНИАН, отвечая на вопрос о причине обысков.
Как пишет агентство, обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела по статье "незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации".
СБ Украины заявила, что подробности дела сообщит позже.