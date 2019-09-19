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РИА Новости

Специальный пресс-показ фильма "Эфир" режиссера Кшиштофа Занусси

16:46 19.09.2019 (обновлено: 16:47 19.09.2019)
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26 сентября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится специальный пресс-показ фильма "Эфир" польского режиссера Кшиштофа Занусси.
Новая экранизация истории о докторе Фаусте, действие которой Занусси переносит в годы Первой мировой войны.
Сценарий: Кшиштоф Занусси.
В ролях: Яцек Понедзялек, Жольт Ласло, Анджей Хыра, Остап Вакулюк, Мария Рябошапка, Малгожата Притуляк, Рафал Мор, Виктория Дзинни, Ремо Джироне.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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