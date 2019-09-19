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РИА Новости

Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД

16:46 19.09.2019 (обновлено: 17:14 19.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Российской Федерации Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин освободил Григория Карасина от должности статс-секретаря — замглавы МИД России, вместо него статс-секретарем — заместителем министра иностранных дел назначен Евгений Иванов.
"Назначить Руденко Андрея Юрьевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 19 сентября.
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Андрей РуденкоМИД РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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