МИД предупредил россиян о манифестациях в ряде городов Италии

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников о манифестациях защитников окружающей среды, запланированных на 20 сентября в Риме и 27 сентября в Милане, Неаполе, Болонье и Бари.

Ранее министерство также предупредило о манифестации работников метрополитена 19 сентября в испанской столице - Мадриде. Отмечалось, что шествие начнется в 19.00 по местному времени от Plaza de Cibeles до Puerta del Sol, из-за чего в городе повышены меры безопасности и ограничено движение транспорта.