Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T16:31Z
https://ria.ru/20190919/1558857434.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/96593/69/965936927_0:28:3196:1825_1036x0_80_0_0_7fea5b76b6deb40d279a76d79f32f517.jpg
РИА Новости

МИД предупредил россиян о манифестациях в ряде городов Италии

16:31 19.09.2019
86
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГорода мира. Милан
Города мира. Милан
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Города мира. Милан. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников о манифестациях защитников окружающей среды, запланированных на 20 сентября в Риме и 27 сентября в Милане, Неаполе, Болонье и Бари.
"Италия - 20 сентября в городе Рим запланированы манифестации защитников окружающей среды; аналогичные акции намечены на 27 сентября в городах Милан, Неаполь, Болонья и Бари", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Ранее министерство также предупредило о манифестации работников метрополитена 19 сентября в испанской столице - Мадриде. Отмечалось, что шествие начнется в 19.00 по местному времени от Plaza de Cibeles до Puerta del Sol, из-за чего в городе повышены меры безопасности и ограничено движение транспорта.
000000
Обсудить 0
МИД РФРоссияИталияВ мире
Рекомендуем
Кадр из фильма Мальчик русский
"Мальчик русский" получил Гран-при кинофестиваля "Меридианы Тихого"
РИА
Новости
Юрий Бойко
Бойко рассказал, что должен сделать Киев для решения конфликта в Донбассе
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверит информацию об избиении экс-главврачом коллеги в Астрахани
Перестрелка у метро Рязанский проспект
СМИ раскрыли подробности убийства полицейского коллегой в московском метро
Лента
новостей
Анастасия Заворотнюк
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли, пишут СМИ
Зал судебных заседаний
Суд признал банкротом челябинского рабочего, разбившего машину миллиардера
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай на ПМЭФ-2019
Замглавы Минздрава опроверг сообщения о безопасной дозе алкоголя
Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано
Посол Италии призвал дождаться решения юридических властей в деле Коршунова
Иностранная туристка на Манежной площади
В Москве в воскресенье ожидается холодный штормовой ветер
Побережье Каспийского моря в Каспийске
Россия рассчитывает, что Иран ратифицирует Каспийскую конвенцию в 2020 году
Паводок
Главу района в Приангарье оштрафовали за невыполнение правил ликвидации ЧС
Газовое оборудование
Молдавия создала рабочую группу для обсуждения поставок российского газа
Панель с логотипом Сбербанка
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:33Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии
16:32Постпред России обсудил с генсеком ОПЕК события в Саудовской Аравии
16:31Третья ВПП "Шереметьево" приняла первый самолет
16:31МИД предупредил россиян о манифестациях в ряде городов Италии
16:28Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии
16:27Суд в Киеве вернул украинское гражданство депортированному епископу УПЦ
16:27В Израиле обнаружили древнюю мозаику с изображением одного из чудес Иисуса
16:26Шереметьево открыл третью взлетно-посадочную полосу
16:24Кучерена считает важным вопрос исследования судом доказательств защиты
16:22В Минске отметили боеготовность армий России и Белоруссии
16:19Грузия передала России Рамзана Ахъядова, обвиняемого в связях с ИГ*
16:18Чиновник Минкультуры отрицает хищения при реставрации Соловецкого монастыря
16:17Устинов подавлен, но настаивает на своей невиновности, заявил Кучерена
Лента новостейМолния