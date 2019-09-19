МИД поддержал усилия "Женевской инициативы" в палестинском вопросе

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. МИД РФ приветствует усилия израильско-палестинской "Женевской инициативы" в содействии поиска решения палестинского вопроса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с руководством группы.

"Знаем о ваших взглядах и устремлениях по установлению мира в очень важной части Ближнего Востока. Мы поддерживаем ваше непрерывное внимание, с учетом вашего опыта и соображений, к содействию поиску решения палестинского вопроса так, чтобы и Израиль, и Палестина, и все другие страны этого региона жили в мире и безопасности", - заявил Лавров.

По словам министра, "предпринимаемые в последние несколько лет усилия по продвижению мирного процесса не очень впечатляют". "И вы, и мы знаем детали. Нам будет полезно узнать ваши оценки ситуации и услышать ваши светлые мысли по этому вопросу", - добавил он.