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РИА Новости

МИД поддержал усилия "Женевской инициативы" в палестинском вопросе

16:09 19.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. МИД РФ приветствует усилия израильско-палестинской "Женевской инициативы" в содействии поиска решения палестинского вопроса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с руководством группы.
"Знаем о ваших взглядах и устремлениях по установлению мира в очень важной части Ближнего Востока. Мы поддерживаем ваше непрерывное внимание, с учетом вашего опыта и соображений, к содействию поиску решения палестинского вопроса так, чтобы и Израиль, и Палестина, и все другие страны этого региона жили в мире и безопасности", - заявил Лавров.
По словам министра, "предпринимаемые в последние несколько лет усилия по продвижению мирного процесса не очень впечатляют". "И вы, и мы знаем детали. Нам будет полезно узнать ваши оценки ситуации и услышать ваши светлые мысли по этому вопросу", - добавил он.
Урегулирование палестино-израильского конфликта стало интернациональной задачей: в мирный процесс вовлечены международные посредники – c 2002 года работает квартет по ближневосточному урегулированию (ООН, США, Россия, Европейский союз). Было предложено и несколько планов мирного урегулирования и программ - женевская, египетская и другие.
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