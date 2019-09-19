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РИА Новости

Лавров заявил о хороших перспективах в ВТС между Россией и Нигером

15:48 19.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Нигера Калла Анкурао и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве. 19 сентября 2019
Министр иностранных дел Нигера Калла Анкурао и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве. 19 сентября 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Нигера Калла Анкурао и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве. 19 сентября 2019
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия и Нигер имеют неплохие перспективы в развитии военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас есть хорошие перспективы для военного и военно-технического сотрудничества на основе соответствующих межправительственных соглашений, которые были подписаны в 2017 году. И есть интерес к тому, чтобы развивать взаимодействие по оказанию помощи соответствующим структурам Нигера в оснащении и подготовке кадров для целей борьбы с терроризмом", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао.
Министр иностранных дел Нигера Калла Анкурао на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
15:47РИА Новости
Нигер приветствует участие российских компаний в разработке месторождений
"Есть хорошие планы по укреплению сотрудничества по подготовке военных Нигера и правоохранительных кадров", - добавил министр.
Анкурао, в свою очередь, отметил, что Нигер заинтересован в российских вооружениях.
"Предложения, которые Россия делает, гораздо более выгодные: это и поставка оборудования, и подготовка кадров и в России, и на местах, и это гораздо интереснее, чем то, что предлагают другие поставщики вооружений", - добавил он.
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