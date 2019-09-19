Лавров заявил о хороших перспективах в ВТС между Россией и Нигером

"У нас есть хорошие перспективы для военного и военно-технического сотрудничества на основе соответствующих межправительственных соглашений, которые были подписаны в 2017 году. И есть интерес к тому, чтобы развивать взаимодействие по оказанию помощи соответствующим структурам Нигера в оснащении и подготовке кадров для целей борьбы с терроризмом", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао.