Нигер приветствует участие российских компаний в разработке месторождений

Министр иностранных дел Нигера Калла Анкурао на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Нигер приветствует участие российских компании в разработке месторождений на своей территории, в том числе в многосторонних форматах, заявил министр иностранных дел африканской страны Калла Анкурао по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы подтвердили, что готовы давать лицензии на добычу нефти, золота, угля, урана, потому что во всех этих областях нам есть что показать, и российским инвесторам было бы интересно зайти на нашу землю", - заявил он.

По его словам, "те, кто уже присутствует в экономике Нигера, могут диверсифицировать производство или создать многосторонние союзы, которые обогатили бы соответствующие компании". "Российские компании мы с радостью ждем в таких многосторонних форматах", - указал Анкурао.