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РИА Новости

Нигер приветствует участие российских компаний в разработке месторождений

15:47 19.09.2019 (обновлено: 15:48 19.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Нигера Калла Анкурао на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Нигера Калла Анкурао на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Нигер приветствует участие российских компании в разработке месторождений на своей территории, в том числе в многосторонних форматах, заявил министр иностранных дел африканской страны Калла Анкурао по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы подтвердили, что готовы давать лицензии на добычу нефти, золота, угля, урана, потому что во всех этих областях нам есть что показать, и российским инвесторам было бы интересно зайти на нашу землю", - заявил он.
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По его словам, "те, кто уже присутствует в экономике Нигера, могут диверсифицировать производство или создать многосторонние союзы, которые обогатили бы соответствующие компании". "Российские компании мы с радостью ждем в таких многосторонних форматах", - указал Анкурао.
"Помимо урана и нефти, мы особое внимание хотим уделить нефтяной промышленности. Мы инвестируем существенную сумму денег на строительство нефтепровода длиной около 2 тысяч километров. Строительные работы будут проводится в сотрудничестве с китайской компанией, и все будущим инвесторам это позволит с чистой совестью выходить на наши месторождения", - сказал глава МИД Нигера.
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Калла АнкураоСергей ЛавровНигерРоссияЭкономика
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