Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T15:34Z
https://ria.ru/20190919/1558853906.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155881/74/1558817401_0:214:2798:1787_1036x0_80_0_0_2455a2d637f5df4922c18d3bfc503dc4.jpg
РИА Новости

Путин отметил роль форума хлебопеков в объединении кооперативного движения

15:34 19.09.2019
154
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации "Хлеб, ты – мир", отметив роль форума в объединении кооперативного движения.
"Отрадно, что щедрая и гостеприимная калужская земля вновь становится площадкой для масштабного, яркого проекта. Он объединил представителей кооперативного движения из десятков стран мира", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
24 июля, 17:14Калужская область
Артамонов: форум хлебопеков под Калугой поможет развитию производства
Глава государства выразил уверенность, что форум поможет укрепить международное гуманитарное и бизнес-сотрудничество, связи в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, туризме, потребительской кооперации. Также, по его словам, мероприятие послужит популяризации национальных кулинарных традиций, росту интереса молодёжи к истории и наследию предков, к достопримечательностям Калужской области.
Президент отметил, что фестивальные мероприятия, посвящённые хлебопечению, кондитерскому искусству, станут подарком для посетителей, которые хотят лучше узнать культуру, фольклорные обычаи и кухню разных народов.
Международный форум по хлебопечению "Хлеб - это мир" проходит 19-22 сентября в Боровском районе. В программе - семинары, конференции, круглые столы, мастер-классы, соревнования пекарей, выставка. В работе форума примут участие представители 24 команд, в числе которых как профессионалы, так и студенты. По итогам соревнований хлебопеков будут определены победители в номинациях "Пекарь года" и "Кондитер года". Они проведут мастер-классы для всех желающих.
Александр и торт на свадьбу, возле Монако
31 августа, 08:00Туризм
Кондитер Александр Селезнев — о том, как есть десерты и не толстеть
200002
Обсудить 0
Владимир ПутинКалужская областьБоровский районОбщество
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект об ответственности экспертов за ложные заключения
РИА
Новости
Министр иностранных дел Нигера Калла Анкурао и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве. 19 сентября 2019
Лавров заявил о хороших перспективах в ВТС между Россией и Нигером
Министр иностранных дел Нигера Калла Анкурао на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Нигер приветствует участие российских компаний в разработке месторождений
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверит информацию об избиении экс-главврачом коллеги в Астрахани
Лента
новостей
Сотрудники правоохранительных органов на Украине
На Украине расследуют незаконную продажу здания предприятия МВД
Паводок
Главу района в Приангарье оштрафовали за невыполнение правил ликвидации ЧС
Газовое оборудование
Молдавия создала рабочую группу для обсуждения поставок российского газа
Юрий Бойко
Бойко рассказал, что должен сделать Киев для решения конфликта в Донбассе
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков
Корабли Северного флота отразили "вражеский" налет на учениях в Арктике
Клиентский менеджеры Сбербанка Премьер за работой
Эксперт узнала о тратах россиян на погашение процентов по кредиту
Зал судебных заседаний
Суд в Москве не поверил в огромный долг экс-банкира Алякина по алиментам
Мост Метро через Днепр в Киеве
Глава МВД Украины намерен взять на поруки угрожавшего взорвать мост в Киеве
Мокрый снег
В Смоленской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:50В МИД назвали решение США отозвать финпомощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:33Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии
16:32Постпред России обсудил с генсеком ОПЕК события в Саудовской Аравии
16:31Третья ВПП "Шереметьево" приняла первый самолет
16:31МИД предупредил россиян о манифестациях в ряде городов Италии
16:28Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии
16:27Суд в Киеве вернул украинское гражданство депортированному епископу УПЦ
16:27В Израиле обнаружили древнюю мозаику с изображением одного из чудес Иисуса
16:26Шереметьево открыл третью взлетно-посадочную полосу
16:24Кучерена считает важным вопрос исследования судом доказательств защиты
16:22В Минске отметили боеготовность армий России и Белоруссии
16:19Грузия передала России Рамзана Ахъядова, обвиняемого в связях с ИГ*
Лента новостейМолния