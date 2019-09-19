Путин отметил роль форума хлебопеков в объединении кооперативного движения

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации "Хлеб, ты – мир", отметив роль форума в объединении кооперативного движения.

"Отрадно, что щедрая и гостеприимная калужская земля вновь становится площадкой для масштабного, яркого проекта. Он объединил представителей кооперативного движения из десятков стран мира", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что форум поможет укрепить международное гуманитарное и бизнес-сотрудничество, связи в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, туризме, потребительской кооперации. Также, по его словам, мероприятие послужит популяризации национальных кулинарных традиций, росту интереса молодёжи к истории и наследию предков, к достопримечательностям Калужской области.

Президент отметил, что фестивальные мероприятия, посвящённые хлебопечению, кондитерскому искусству, станут подарком для посетителей, которые хотят лучше узнать культуру, фольклорные обычаи и кухню разных народов.