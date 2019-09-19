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РИА Новости

Австрия выделит еще четыре миллиона евро на помощь сирийским беженцам

10:34 19.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЕНА, 19 сен - РИА Новости. Австрия выделит очередной транш в размере 4 миллионов евро в поддержку сирийских беженцев и принимающих их государств, заявил в четверг министр иностранных дел страны Александер Шалленберг.
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"Мы по-прежнему решительно настроены помогать беженцам (из зоны) сирийского конфликта и принимающим их странам. Миллионам людей в регионе нужна возможность вернуться к работе и образованию. Поэтому Австрия вносит вклад в поддержку сирийских беженцев на местах, выделяя дополнительно 4 миллиона евро", - цитирует главу австрийского МИД пресс-служба ведомства.
Таким образом, в 2019 году Австрия выделила в общей сложности 17,5 миллиона евро на помощь сирийским беженцам, отмечается в сообщении.
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