Австрия выделит еще четыре миллиона евро на помощь сирийским беженцам

ВЕНА, 19 сен - РИА Новости. Австрия выделит очередной транш в размере 4 миллионов евро в поддержку сирийских беженцев и принимающих их государств, заявил в четверг министр иностранных дел страны Александер Шалленберг.

"Мы по-прежнему решительно настроены помогать беженцам (из зоны) сирийского конфликта и принимающим их странам. Миллионам людей в регионе нужна возможность вернуться к работе и образованию. Поэтому Австрия вносит вклад в поддержку сирийских беженцев на местах, выделяя дополнительно 4 миллиона евро", - цитирует главу австрийского МИД пресс-служба ведомства.