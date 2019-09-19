В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
Инцидент произошел в среду на станции метро "Рязанский проспект". Сотрудники отдела собственной безопасности попытались задержать сотрудника полиции метрополитена, который подозревался в получении денег от гражданина, не имеющего документов.
Подозреваемый выстрелил из табельного огнестрельного оружия, в результате один сотрудник ОСБ получил тяжелые ранения и умер на месте, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.
Уголовное дело
Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по статье 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
Подозреваемый задержан, его будут допрашивать.
Следователи произвели осмотр места происшествия.
Подробности инцидента
По неподтвержденной информации, которую приводит телеканал "360", сотрудник полиции встретился с гражданином без документов в вестибюле станции метро "Рязанский проспект", чтобы получить от него взятку в размере одной тысячи рублей.
Когда сотрудники ОСБ попытались около 18.00 мск задержать подозреваемого, он выстрелил в одного из них на платформе, в другого — на эскалаторе. В результате один сотрудник умер на месте, другой был госпитализирован.
"Он жив. <…> [Сейчас] делают операцию, после направят в реанимацию", — уточнил источник "360", опровергнув появившуюся в сети информацию о смерти второго полицейского.