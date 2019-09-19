В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.

Инцидент произошел в среду на станции метро "Рязанский проспект". Сотрудники отдела собственной безопасности попытались задержать сотрудника полиции метрополитена, который подозревался в получении денег от гражданина, не имеющего документов.

Подозреваемый выстрелил из табельного огнестрельного оружия, в результате один сотрудник ОСБ получил тяжелые ранения и умер на месте, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Уголовное дело

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по статье 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Подозреваемый задержан, его будут допрашивать.

Следователи произвели осмотр места происшествия.

Подробности инцидента

По неподтвержденной информации, которую приводит телеканал "360" , сотрудник полиции встретился с гражданином без документов в вестибюле станции метро "Рязанский проспект", чтобы получить от него взятку в размере одной тысячи рублей.

Когда сотрудники ОСБ попытались около 18.00 мск задержать подозреваемого, он выстрелил в одного из них на платформе, в другого — на эскалаторе. В результате один сотрудник умер на месте, другой был госпитализирован.