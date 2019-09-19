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РИА Новости

В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

02:42 19.09.2019 (обновлено: 04:15 19.09.2019)
144004
© Фото : группа Рязанский Проспект (Рязанка)Перестрелка у метро Рязанский проспект
Перестрелка у метро Рязанский проспект
© Фото : группа Рязанский Проспект (Рязанка)
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
Инцидент произошел в среду на станции метро "Рязанский проспект". Сотрудники отдела собственной безопасности попытались задержать сотрудника полиции метрополитена, который подозревался в получении денег от гражданина, не имеющего документов.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Вчера, 20:28Радио Sputnik
Мужчину, устроившего перестрелку у станции метро, задержали в Москве
Подозреваемый выстрелил из табельного огнестрельного оружия, в результате один сотрудник ОСБ получил тяжелые ранения и умер на месте, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Уголовное дело

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по статье 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
Подозреваемый задержан, его будут допрашивать.
Следователи произвели осмотр места происшествия.

Подробности инцидента

По неподтвержденной информации, которую приводит телеканал "360", сотрудник полиции встретился с гражданином без документов в вестибюле станции метро "Рязанский проспект", чтобы получить от него взятку в размере одной тысячи рублей.
Когда сотрудники ОСБ попытались около 18.00 мск задержать подозреваемого, он выстрелил в одного из них на платформе, в другого — на эскалаторе. В результате один сотрудник умер на месте, другой был госпитализирован.
"Он жив. <…> [Сейчас] делают операцию, после направят в реанимацию", — уточнил источник "360", опровергнув появившуюся в сети информацию о смерти второго полицейского.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Вчера, 19:47РИА Новости
После нападения на полицейских в московском метро возбудили уголовное дело
9827209079108
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Следственный комитет РФМВД РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Или товарищ полицейский, который из-за 1000 рублей убил двоих олень полный и страшно становится кто же у нас служит. Либо здесь совсем не все чисто.
19 сентября, 04:24
llive4444
11862305
Мутная история...из за взятки в 1000 рублей чел повесил на себя минимум 2 десятка лет курортов сибирского края
19 сентября, 03:11
ТвТамбовский волк
10632116
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