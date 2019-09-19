История трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по газу

Долг Украины за газ начал формироваться еще по итогам ноября 2013 года , когда в стране разразился политический кризис, и на конец апреля 2014 года достиг 3,5 миллиарда долларов.

Киев настаивал на резком снижении цены на российский газ, отказываясь иначе гасить долги, которые на тот момент достигли 4,5 миллиарда долларов. Россия готова была дать скидку на "голубое топливо", однако ни ее размер, ни механизм предоставления Украину не устроили. После этого российская сторона заявила, что готова будет продолжить переговоры только после оплаты долга. Украина в лице министра энергетики Юрия Продана, со своей стороны, заявила , что готова гасить долги лишь после достижения пакетного соглашения с РФ, в котором будет согласована цена на газ.

26 сентября 2014 года газовые переговоры возобновились . 31 октября Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии (ЕК) согласовали так называемый зимний пакет поставок газа из РФ на Украину.

План предполагал возобновление поставок российского газа Украине и обеспечение бесперебойного транзита в Европу зимой. Он предусматривал погашение Украиной до конца года 3,1 миллиарда из 5,3 миллиарда долларов долга и покупку у "Газпрома" дополнительных объемов на зиму на условиях предоплаты. Москва предоставила Киеву скидку в 100 долларов за тысячу кубометров к контрактной цене путем снижения экспортной пошлины. Важным моментом достигнутого зимнего плана явился тот факт, что контракт на поставку газа из РФ на Украину, заключенный в 2009 году на период до 2019 года, продолжает действовать. Зимний газовый план был рассчитан до 31 марта 2015 года.

20 марта 2015 года в Брюсселе прошли очередные трехсторонние переговоры между Россией, ЕС и Украиной по газовым вопросам. Стороны договорились, что Россия рассмотрит возможность поквартального предоставления Украине скидки на газ; Украина должна закупить достаточные объемы газа для заполнения своих подземных хранилищ газа (ПХГ) и обеспечить надежный транзит газа в ЕС ; а Еврокомиссия приложить усилия для оказания помощи Украине в поиске финансовой поддержки для закупки газа.

Правительство РФ вновь приняло решение предоставить Украине скидку на газ в размере 100 долларов за тысячу кубометров за счет экспортной пошлины. Также "Газпром" и "Нафтогаз" подписали дополнительное соглашение по поставкам газа на Украину во втором квартале, аналогичное действовавшему в рамках зимнего пакета. Оно не предполагало штрафов за недобор газа в рамках условия "бери или плати" во втором квартале.

30 июня 2015 года в Вене прошел очередной раунд трехсторонних переговоров. "Газпром" 29 июня направил в адрес "Нафтогаза" оферту о подписании дополнительного соглашения к действующему контракту купли-продажи газа от 2009 года на период третьего квартала 2015 года. Цена российского газа для Украины (с учетом скидки в 40 долларов) в этот период по предложению российской стороны должна была составить 247,17 доллара за тысячу кубометров. Это столько же, сколько Украина платила России за газ и во втором квартале.

Переговоры закончились безрезультатно . Украину не устроил размер скидки на российский газ на третий квартал в 40 долларов, и она решила отказаться от закупок газа у РФ. Также Киев не смог гарантировать ЕК целевое использование возможной финансовой помощи в 2,8 миллиарда долларов, которые предполагается выделить для закачки газа в украинские ПХГ к зиме.

11 сентября в Вене прошли двусторонние переговоры министра энергетики РФ Александра Новака и вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также принял участие в этой встрече. По итогам переговоров стороны согласовали ключевые положения нового зимнего пакета: предоставление скидки сразу на два квартала со стороны России и организацию финансирования закачки газа в украинские ПХГ со стороны ЕК.

25 сентября представители России, Украины и Еврокомиссии парафировали зимний газовый пакет сроком действия с 1 октября 2015 года до конца марта 2016 года. Протокол предусматривал закупку Украиной у РФ в октябре 2 миллиардов кубометров газа для закачки в подземные хранилища на кредитные 500 миллионов долларов, привлеченные с помощью ЕК.

Общий объем закупок Украиной российского газа в 2015 году составил 6,1 миллиарда кубометров против 14,5 миллиарда в 2014 году.

Несмотря на то, что в первом квартале 2016 года правительство России вновь предоставило Украине скидку на газ , последняя отказалась закупать голубое топливо у "Газпрома".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания не будет подписывать никаких дополнений к контракту. По его словам, действующее соглашение не требует никаких дополнений для того, чтобы возобновить поставки газа на Украину – достаточно сделать только предоплату.

9 декабря 2016 года Россия, Украина и ЕК провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и на Украину. Однако стороны не договорились о возобновлении поставок газа Украине, поскольку Киев настаивал на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".

Потом переговоры в трехстороннем формате не проводились.

С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года

В марте 2018 года Европейская комиссия заявила о готовности возобновить трехсторонние переговоры между Брюсселем, Москвой и Киевом по урегулированию газового спора между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка 2 миллиардов долларов), российская компания должна выплатить меньше – 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" эти решения обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.

Вместе с тем "Нафтогаз" пытается принудительно взыскать с "Газпрома" эти средства в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.

Слушания в Швеции по оспариванию окончательного решения арбитража Стокгольма по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза" запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года , по спору о поставках – на февраль 2020 года.

Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

В свою очередь "Нафтогаз" в июле 2018 года подал иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.

Суд объединил иски "Газпрома" и "Нафтогаза" по расторжению контрактов и тарифу на транзит.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил , что Россия готова продлить действующий контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" на транзит газа, но также готова и рассматривать предложения о заключении нового. Условием для этого министр энергетики Александр Новак назвал урегулирование всех спорных отношений с Украиной до начала нового этапа взаимоотношений.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории. "Газпром" неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы глава "Газпрома" оценивал в 10-15 миллиардов кубометров в год

21 января 2019 года в Брюсселе прошел второй раунд трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа после 2019 года. По его итогам каких-либо конкретных договоренностей стороны не достигли, но ЕК сделала предложение по будущему контракту. При этом широкой публике были раскрыты лишь основные его вехи.

Российская сторона на переговорах снова указала на то, что Украине для согласования условий контракта следует обосновать его коммерческую привлекательность, представить план управления ГТС после 2019 года. Кроме того, "Газпром" и "Нафтогаз" должны урегулировать споры в международных арбитражах.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев пообещал, что "Нафтогаз" изучит предложения ЕК относительно параметров нового транзитного контракта. Глава МИД Украины Павел Климкин отметил по итогам переговоров, что Россия предлагает продлить ныне действующий контракт на транзит газа, но Киев готов заключать договор лишь по новым правилам, которые отвечают европейским стандартам.

В конце апреля 2019 года исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил о намерении предложить "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год примерно на десять лет. При этом он подчеркнул, что "Нафтогаз" выступает с консолидированной с ЕС позицией.

В свою очередь замминистра энергетики России Анатолий Яновский заявил , что Россия по-прежнему заинтересована в дальнейшем использовании газотранспортной системы Украины после 2019 года, однако текущие предложения партнеров по фиксации объемов и сроков будущего транзита российского газа через украинскую территорию вызывают недоумение, они противоречат третьему энергопакету ЕС.

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Еврокомиссии и Украины по продолжению транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября в Брюсселе.