В Краснодаре сильный ветер повалил более 20 деревьев и стрелу крана

СОЧИ, 18 сен – РИА Новости. Более 20 деревьев упали из-за сильного ветра в Краснодаре, в том числе на территории школ и детских садов, пострадавших нет, но прогулки на улице для детсадовцев на два дня запрещены, сообщает администрация краевой столицы.

По данным властей, в среду и четверг в краевой столице объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра до 15-20 метров в секунду. Он уже стал причиной обрыва линий электропередач, падений веток и деревьев и даже стрелы строительного крана. Ожидается, что погода улучшится к вечеру четверга.

"Из-за сильных порывов ветра на данный момент известно о падении около 20 деревьев в разных районах города. Несколько деревьев и крупных веток упали на территории школ и детсадов. Кроме того зарегистрировано несколько случаев, когда падающие ветки обрывали линии электропередачи… Также есть информация о поврежденной крыше дома и упавшей стреле строительного крана", - говорится в сообщении.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, падение деревьев также зафиксировано в двух поселках, садовом товариществе и на шести улицах. Стало известно, что деревья или большие ветки упали на территории четырёх детских садов и двух школ.

"Пострадавших нет. В каждой ситуации в ЕДДС разбираются, на места выезжают оперативные службы. Практически все деревья, которые повалил ветер, были без признаков аварийности. Они упали из-за сильных порывов ветра", - говорится в сообщении.