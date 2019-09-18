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РИА Новости

В Краснодаре сильный ветер повалил более 20 деревьев и стрелу крана

22:02 18.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на центр Краснодара
Вид на центр Краснодара
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на центр Краснодара. Архивное фото
СОЧИ, 18 сен – РИА Новости. Более 20 деревьев упали из-за сильного ветра в Краснодаре, в том числе на территории школ и детских садов, пострадавших нет, но прогулки на улице для детсадовцев на два дня запрещены, сообщает администрация краевой столицы.
По данным властей, в среду и четверг в краевой столице объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра до 15-20 метров в секунду. Он уже стал причиной обрыва линий электропередач, падений веток и деревьев и даже стрелы строительного крана. Ожидается, что погода улучшится к вечеру четверга.
"Из-за сильных порывов ветра на данный момент известно о падении около 20 деревьев в разных районах города. Несколько деревьев и крупных веток упали на территории школ и детсадов. Кроме того зарегистрировано несколько случаев, когда падающие ветки обрывали линии электропередачи… Также есть информация о поврежденной крыше дома и упавшей стреле строительного крана", - говорится в сообщении.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, падение деревьев также зафиксировано в двух поселках, садовом товариществе и на шести улицах. Стало известно, что деревья или большие ветки упали на территории четырёх детских садов и двух школ.
"Пострадавших нет. В каждой ситуации в ЕДДС разбираются, на места выезжают оперативные службы. Практически все деревья, которые повалил ветер, были без признаков аварийности. Они упали из-за сильных порывов ветра", - говорится в сообщении.
"Еще утром при получении прогноза погоды, что будет сильный ветер, всем заведующим детских садов и директорам школ запретили проводить прогулки и занятия на улице. Этот запрет действует и на 19 сентября. Дети сегодня и завтра на улице не будут находиться", - цитируются в сообщении слова вице-мэра Краснодара Лилианы Егоровой.
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