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РИА Новости
Новости Подмосковья

Никольский собор в Можайске ждет реставрация

19:33 18.09.2019
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© РИА Новости / Руслан КривобокРеставрационно-ремонтные работы
Реставрационно-ремонтные работы
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Можайском городском округе планируется восстановить Никольский собор. Сейчас готовят проект реставрации, сообщил телеканал "360". Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь работает с 2014 года. Он помогает подмосковным храмам, которые нуждаются в восстановлении. Фонд получает пожертвования от храмов и монастырей Московской епархии и частных лиц на регулярной основе. Сейчас на реставрации находятся 20 храмов.
"Понятно, что наша история, культура требует от нас большой самоотдачи, для того чтобы реализовать ту амбициозную, важную программу, за которую вы взялись. Я говорю о восстановлении порушенных святынь. Понятно, что этот процесс, которым мы сейчас занимаемся, может привести к результату, достичь успеха, только если мы объединим усилия", – отметил губернатор Андрей Воробьев на заседании попечительского совета фонда.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отметил, что в собор должен вернуться резной образ святителя Николая, который сейчас находится в Третьяковской галерее. Такое же пожелание неоднократно высказывали и жители Подмосковья.
"Хочу обратить внимание, что на вопрос о восстановлении порушенных святынь в Русской православной церкви сейчас обращается особое внимание. По благословению святейшего патриарха Кирилла 15 августа в Москве состоялось совещание глав митрополий, на территории которых находится большое количество аварийных и руинированных храмов. Я принял в нем участие и сделал сообщение о том, как работает наш фонд", – пояснил митрополит Ювеналий.
Никольский собор построили в 1802–1814 годах в псевдоготическом стиле по проекту архитектора Алексея Бакарева. В 1933 году собор закрыли, а во время Великой Отечественной войны разрушили ротонду. В 1960-х в нем была трикотажная фабрика. В 1994 году собор передали Церкви и восстановили богослужения.
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