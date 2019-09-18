В Twitter объяснили, почему не стали блокировать аккаунт Мадуро

ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Компания Twitter считает, что присутствие на ее платформе президента Венесуэлы Николаса Мадуро может способствовать диалогу вокруг ситуации в этой стране, не планирует удалять его аккаунт без нарушений им действующих правил, заявил на слушаниях в сенате представитель компании Ник Пиклс.

"Если мы удалим его аккаунт, это не улучшит реальную ситуацию", - сказал Пиклс на слушаниях в комитете сената по коммерции, науке и транспорту, посвященных экстремизму и насилию в социальных сетях.

Сенатор от Флориды Рик Скотт спросил его, почему компания на протяжении многих лет предоставляет площадку Николасу Мадуро. "Его аккаунт не нарушал правил, если он сделает это, мы поступим так же, как со всеми другими аккаунтами в этом случае", - заверил Пиклс.

Он отметил, что для Twitter как для "частной компании, которая предоставляет открытую платформу для диалога, вопрос заключается в том, нарушает ли кто-то" правила. "Мы признаем, что бывают такие ситуации и такие геополитические условия, когда (на площадке Twitter) представлены мировые лидеры из стран, где Twitter заблокирован и нет свободы слова. Наша позиция такова, что мы надеемся, что с этими людьми на нашей платформе начнется диалог и он будет способствовать решению проблем, о которых вы говорите", - сказал представитель Twitter.