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РИА Новости

Киев умышленно тормозит вопрос обмена пленными, заявили в ЛНР

18:32 18.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Киев умышленно тормозит вопрос обмена пленными в Донбассе, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
"Не удалось достичь существенного прогресса по вопросу обмена незаконно удерживаемых лиц. Представители республик в очередной раз убедились, что Киев не желает конструктивно работать в данном направлении. Украинская сторона в который раз не выполнила свои обязательства по процессуальной очистке людей, подлежащих обмену, и мы, представители республик, это расцениваем как умышленное торможение и затягивание обмена", - сказала Кобцева.
Бывший президент Украины Леонид Кучма
13 сентября, 13:06РИА Новости
Кучма считает, что нельзя надеяться на быстрый обмен пленными в Донбассе
Она уточнила, что представители ЛНР и ДНР подтвердили готовность к обмену пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Зеленский: обмен пленными в Донбассе показал бы готовность к деэскалации
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Ситуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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