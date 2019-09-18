Киев умышленно тормозит вопрос обмена пленными, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Киев умышленно тормозит вопрос обмена пленными в Донбассе, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

"Не удалось достичь существенного прогресса по вопросу обмена незаконно удерживаемых лиц. Представители республик в очередной раз убедились, что Киев не желает конструктивно работать в данном направлении. Украинская сторона в который раз не выполнила свои обязательства по процессуальной очистке людей, подлежащих обмену, и мы, представители республик, это расцениваем как умышленное торможение и затягивание обмена", - сказала Кобцева.

Она уточнила, что представители ЛНР и ДНР подтвердили готовность к обмену пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.