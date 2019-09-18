Госдеп отверг обвинения Китая во вмешательстве в протесты в Гонконге

ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Госдепартамент отвергает обвинения КНР в том, что США вмешиваются в протесты в Гонконге, заявил в среду помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилуэлл.

"Протестующие в Гонконге требуют от Пекина лишь соблюдения обещаний, данных в Совместной декларации и Основном законе", - сказал Стилуэлл в письменных показаниях в сенате, имея в виду основополагающие документы, по которым Гонконг был передан Китаю Великобританией в 1997 году. Сейчас Пекин управляет Гонконгом по принципу "Одна страна, две системы".

"Пекин ответил (на требования протестующих - ред.) неоднократными обвинениями властей США в том, что они применяют тактику "черной руки". Пекин также обнародовал имена дипломатических сотрудников США, что подвергло их риску. Китай не предоставил никаких доказательств "черной руки", которая стояла бы за протестами в Гонконге, потому что ее не существует", - сказал Стилуэлл.

Он повторил позицию госдепартамента, что США добиваются "гуманного" разрешения ситуации в Гонконге, а также поддерживают принципы свободы собраний и свободы слова.

На вопрос сенатора Роберта Менендеса, располагает ли Гонконг сейчас достаточной автономией в КНР, Стилуэлл ответил, что с отзывом законопроекта об экстрадиции в материковый Китай автономия является "достаточной".

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.