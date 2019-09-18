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РИА Новости

Госдеп отверг обвинения Китая во вмешательстве в протесты в Гонконге

18:06 18.09.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
Акция протеста в Гонконге . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Госдепартамент отвергает обвинения КНР в том, что США вмешиваются в протесты в Гонконге, заявил в среду помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилуэлл.
"Протестующие в Гонконге требуют от Пекина лишь соблюдения обещаний, данных в Совместной декларации и Основном законе", - сказал Стилуэлл в письменных показаниях в сенате, имея в виду основополагающие документы, по которым Гонконг был передан Китаю Великобританией в 1997 году. Сейчас Пекин управляет Гонконгом по принципу "Одна страна, две системы".
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"Пекин ответил (на требования протестующих - ред.) неоднократными обвинениями властей США в том, что они применяют тактику "черной руки". Пекин также обнародовал имена дипломатических сотрудников США, что подвергло их риску. Китай не предоставил никаких доказательств "черной руки", которая стояла бы за протестами в Гонконге, потому что ее не существует", - сказал Стилуэлл.
Он повторил позицию госдепартамента, что США добиваются "гуманного" разрешения ситуации в Гонконге, а также поддерживают принципы свободы собраний и свободы слова.
На вопрос сенатора Роберта Менендеса, располагает ли Гонконг сейчас достаточной автономией в КНР, Стилуэлл ответил, что с отзывом законопроекта об экстрадиции в материковый Китай автономия является "достаточной".
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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