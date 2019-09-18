Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T17:23Z
https://ria.ru/20190918/1558819536.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155881/94/1558819409_0:82:800:532_1036x0_80_0_0_3ae983917a01153e8a493f4b677f72e6.jpg
РИА Новости

В Москве представят программу по случаю юбилея легендарного Гарри Гудини

17:09 18.09.2019 (обновлено: 17:23 18.09.2019)
32
© Фото : пресс-служба шоу "Трюки Гудини"Шоу иллюзий "Трюки Гудини"
Шоу иллюзий Трюки Гудини
© Фото : пресс-служба шоу "Трюки Гудини"
МОСКВА, 18 сен - Пресс-служба шоу "Трюки Гудини". По случаю юбилея легендарного чародея Гудини российский маг Сергей Воронцов презентует в Москве грандиозную программу иллюзий, а также один из опаснейших трюков на планете.
Легенда мира иллюзий, непревзойденный маг Гарри Гудини (Harry Houdini) родился в 1874 году в Будапеште. Поклонники величайшего иллюзиониста начала XX века, которого многие считают настоящим волшебником, празднуют в этом году юбилей – 145 лет со дня рождения Гудини.
Широкую известность Гудини принесли трюки с освобождением: на глазах у сотен людей иллюзионисту удавалось выбраться из заколоченного гвоздями и опущенного в воду ящика, освободиться от смирительной рубашки, цепей и наручников. А в 1890 году он шокировал зрителей, заставив исчезнуть из их поля зрения живого слона. Артист много гастролировал по миру и несколько раз приезжал в Россию, где продемонстрировал трюк с побегом из Петропавловской крепости и Бутырской тюрьмы.
По случаю юбилея Гарри Гудини известный российский иллюзионист Сергей Воронцов посвящает легендарному магу целое шоу иллюзий "Трюки Гудини", которое пройдет 3 октября на сцене Крокус Сити Холла. В этот день большой поклонник Гарри Гудини и ученик Эмиля Кио иллюзионист Сергей Воронцов удивит многотысячную публику номерами в жанре иллюзий, а также повторит опаснейший escape-трюк, который в 2017 году чуть не стоил ему жизни.
В жанре иллюзий Сергею Воронцову нет равных в России. В 2011 году он выступил на конкурсе песни "Евровидение" в качестве иллюзиониста. Тогда Сергей поставил технически сложный номер для хорватской исполнительницы Дарии Кинцер под песню Celebrate. Номер оказался настолько эффектным, что у Сергея появились поклонники по всему миру. Кстати, это был первый случай за всю историю "Евровидения", когда в этом музыкальном конкурсе принял участие иллюзионист.
Сергей Воронцов славится безукоризненным выполнением сложнейших по технике трюков. Он синтезирует в своих шоу различные жанры искусства магии - от микромагии и чтения мыслей на расстоянии до исчезновения автомобилей и опаснейших escape-трюков. Однако, не всегда номер может закончиться благополучно. В 2017 году случилось непредвиденное – во время выполнения сложнейшего номера фиксирующие ноги заклепки не выдержали, и маг полетел камнем вниз с большой высоты на глазах у обомлевшей публики. В результате падения с высоты трех метров Сергей получил перелом ноги. Причиной несчастного случая стала техническая неисправность.
На реабилитацию ушло больше года. В восстановлении Сергею помогли его невероятная сила духа, несгибаемость и готовность достичь своей цели – повторить опасный трюк в жанре escape.
3 октября во время своего шоу "Трюки Гудини" Сергей Воронцов вновь повторит один из самых опаснейших номеров на планете. Артист уверяет, что на этот раз номер детально отточен.
"Я усовершенствовал и усложнил трюк легендарного Гудини, добавив массу адреналина и риска, - говорит Сергей. - Жизнь – это набор впечатлений. Если хотите их сделать более яркими, то вам стоит посетить это шоу, почувствовать разницу между повседневностью и потрясающим воображение загадочным миром иллюзии".
Во время шоу "Трюки Гудини" Сергей Воронцов продемонстрирует отточенное годами упорных тренировок мастерство, потрясающую ловкость рук и невероятное исполнение опасных escape-трюков в стиле Гарри Гудини. Зрителей ждут номера с обилием всевозможных побегов и освобождений из клеток, оков, веревок, мешков, прохождений различных препятствий.
Константин Филиппов
pr-менеджер
+ 7 926 210 75 10
promo.bigmonster@gmail.com
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Выставка Русский Йорданс в ГМИИ им. А. С. Пушкина
Бурлеск и широта Йорданса. В Москве показывают знаменитого фламандца
РИА
Новости
Сбор труппы в театре Мастерская Петра Фоменко
Первой премьерой Мастерской Петра Фоменко станет спектакль "Махагония"
Мотоциклисты едут по Кутузовскому тоннелю в Москве
ГИБДД предлагает ужесточить получение прав на управление мотоциклами
Семнадцатилетняя Регина Парпиева взяла интервью у Ника Вуйчича
Мама взявшей интервью у Вуйчича девушки рассказала о впечатлениях дочери
Лента
новостей
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
В Совфеде заявили, что США ищут повод для боевых действий против Ирана
Спасская башня Тульского кремля
Корпорация МСП презентовала в Туле цифровую платформу "Зеркальный реестр"
Реставрационно-ремонтные работы
Никольский собор в Можайске ждет реставрация
Заместитель генерального директора ПАО Аэрофлот Владимир Александров на конференции в Генеральной прокуратуре РФ
"Аэрофлот" создаст глобальную стратегию гармонизации антикоррупционных норм
Николай Алексенко
Николай Алексеенко: люди в Тулуне были в воде, белые от холода и страха
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В ЕР разработали законопроект о новых правилах оказания скорой помощи
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Песков прокомментировал обсуждение поставок С-300 или С-400 Эр-Рияду
Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным перед премьерой нового фильма режиссера Никиты Михалкова Солнечный удар в Москве
"За роялем мама": Галкин и Пугачева празднуют день рождения детей
Логотип телеканала RT
Три программы RT вышли в финал премии Ассоциации международного вещания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
04:27NI рассказал о советском "супер-танке", от которого отказалась Россия
Лента новостейМолния