В Москве представят программу по случаю юбилея легендарного Гарри Гудини

МОСКВА, 18 сен - Пресс-служба шоу "Трюки Гудини". По случаю юбилея легендарного чародея Гудини российский маг Сергей Воронцов презентует в Москве грандиозную программу иллюзий, а также один из опаснейших трюков на планете.

Легенда мира иллюзий, непревзойденный маг Гарри Гудини (Harry Houdini) родился в 1874 году в Будапеште. Поклонники величайшего иллюзиониста начала XX века, которого многие считают настоящим волшебником, празднуют в этом году юбилей – 145 лет со дня рождения Гудини.

Широкую известность Гудини принесли трюки с освобождением: на глазах у сотен людей иллюзионисту удавалось выбраться из заколоченного гвоздями и опущенного в воду ящика, освободиться от смирительной рубашки, цепей и наручников. А в 1890 году он шокировал зрителей, заставив исчезнуть из их поля зрения живого слона. Артист много гастролировал по миру и несколько раз приезжал в Россию, где продемонстрировал трюк с побегом из Петропавловской крепости и Бутырской тюрьмы.

По случаю юбилея Гарри Гудини известный российский иллюзионист Сергей Воронцов посвящает легендарному магу целое шоу иллюзий "Трюки Гудини", которое пройдет 3 октября на сцене Крокус Сити Холла. В этот день большой поклонник Гарри Гудини и ученик Эмиля Кио иллюзионист Сергей Воронцов удивит многотысячную публику номерами в жанре иллюзий, а также повторит опаснейший escape-трюк, который в 2017 году чуть не стоил ему жизни.

В жанре иллюзий Сергею Воронцову нет равных в России. В 2011 году он выступил на конкурсе песни "Евровидение" в качестве иллюзиониста. Тогда Сергей поставил технически сложный номер для хорватской исполнительницы Дарии Кинцер под песню Celebrate. Номер оказался настолько эффектным, что у Сергея появились поклонники по всему миру. Кстати, это был первый случай за всю историю "Евровидения", когда в этом музыкальном конкурсе принял участие иллюзионист.

Сергей Воронцов славится безукоризненным выполнением сложнейших по технике трюков. Он синтезирует в своих шоу различные жанры искусства магии - от микромагии и чтения мыслей на расстоянии до исчезновения автомобилей и опаснейших escape-трюков. Однако, не всегда номер может закончиться благополучно. В 2017 году случилось непредвиденное – во время выполнения сложнейшего номера фиксирующие ноги заклепки не выдержали, и маг полетел камнем вниз с большой высоты на глазах у обомлевшей публики. В результате падения с высоты трех метров Сергей получил перелом ноги. Причиной несчастного случая стала техническая неисправность.

На реабилитацию ушло больше года. В восстановлении Сергею помогли его невероятная сила духа, несгибаемость и готовность достичь своей цели – повторить опасный трюк в жанре escape.

3 октября во время своего шоу "Трюки Гудини" Сергей Воронцов вновь повторит один из самых опаснейших номеров на планете. Артист уверяет, что на этот раз номер детально отточен.

"Я усовершенствовал и усложнил трюк легендарного Гудини, добавив массу адреналина и риска, - говорит Сергей. - Жизнь – это набор впечатлений. Если хотите их сделать более яркими, то вам стоит посетить это шоу, почувствовать разницу между повседневностью и потрясающим воображение загадочным миром иллюзии".

Во время шоу "Трюки Гудини" Сергей Воронцов продемонстрирует отточенное годами упорных тренировок мастерство, потрясающую ловкость рук и невероятное исполнение опасных escape-трюков в стиле Гарри Гудини. Зрителей ждут номера с обилием всевозможных побегов и освобождений из клеток, оков, веревок, мешков, прохождений различных препятствий.

Константин Филиппов

pr-менеджер

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