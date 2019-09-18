Россия предложила странам ШОС разработать проекты по предупреждению ЧС

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Россия предлагает странам-членам ШОС разработать научные проекты по оценке природных опасностей и снижению возможных ущербов от ЧС в связи с увеличившимся за последние годы количеством происшествий, сообщил в среду в Челябинске директор департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьев.

"Анализ ЧС на пространстве Шанхайской организации сотрудничества показывает, что все страны региона подвержены как природным, так и техногенным рискам. Наводнения, лесные пожары имеют колоссальное влияние на экономику регионов … На сейсмоопасных территориях стран ШОС проживает большинство населения, проблема оценки и уменьшения сейсмологического риска является актуальной. Решение проблем в отдельно взятой стране затруднительно. В региональных международных организациях необходимо предусмотреть финансирование совместных трансграничных научных проектов по оценке природных опасностей и снижению возможных ущербов", - сказал он на встрече руководителей территориальных органов по ЧС приграничных районов государств-членов ШОС.

По его мнению, геоэкологическая безопасность государства может быть обеспечена только на основе объединения усилий всех стран региона.

Он добавил, что, по ориентировочным оценкам, ущерб от всех видов ЧС исчисляется десятками миллиардов долларов в год. Основными факторами, которые повышают риск их возникновения, по его словам, являются климатические отклонения, демографические процессы, старение объектов (например, атомных станций) и другое. Так, по его данным, количество лесных пожаров с каждым годом увеличивается: ежегодно регистрируются в мире около 400 тысяч пожаров, от которых страдает 1% общей площади лесов, и, как показывают исследования ученых, с потеплением климата их число еще возрастет.

Соловьев предложил вышеуказанный анализ чрезвычайных ситуаций взять за основу планируемых учений по ликвидации ЧС. "Анализ ЧС предлагаю учесть при подготовке замысла учений, которые мы будем проводить в дальнейшем по линии ШОС", - сказал он.