Резников назначен представителем Киева в политической подгруппе по Донбассу

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Алексея Резникова представителем Киева в политической подгруппе по Донбассу, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента в среду.
"Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы", - говорится в тексте указа.
Резников – заслуженный юрист Украины, с июня 2014 года по декабрь 2015 занимал должность секретаря Киевского городского совета.
Ранее о назначении Резникова сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник. По его словам, это уже восьмой по счету представитель Киева в политической рабочей группе, с которым республике предстоит вести переговоры.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru