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РИА Новости

Резников назначен представителем Киева в политической подгруппе по Донбассу

15:30 18.09.2019 (обновлено: 15:43 18.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников
Алексей Резников
© РИА Новости / Стрингер
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Алексей Резников. Архивное фото
КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Алексея Резникова представителем Киева в политической подгруппе по Донбассу, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента в среду.
"Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы", - говорится в тексте указа.
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Резников – заслуженный юрист Украины, с июня 2014 года по декабрь 2015 занимал должность секретаря Киевского городского совета.
Ранее о назначении Резникова сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник. По его словам, это уже восьмой по счету представитель Киева в политической рабочей группе, с которым республике предстоит вести переговоры.
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