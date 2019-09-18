В Гатчинской епархии нашли нарушения после инцидента с крещением

С-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Прокуратура выявила нарушения при проверке в Гатчинской епархии в Ленинградской области, где грубо крестили ребенка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее в сети появилось видео, на котором священнослужитель Мариенбургской церкви грубо обращался с малышом. После случившегося мать ребенка написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление. Позже епископ Митрофан ознакомился с обращением, посмотрел опубликованное видео и принял решение запретить игумену Фотию совершать таинства.

Руководитель сектора приходского просвещения профильного отдела Московского патриархата иеромонах Геннадий раскритиковал действия гатчинского священника и отметил, что такое поведение служителей церкви может стать "непреодолимой преградой на пути к Богу даже не десятков, а тысяч людей".

"В связи с широким освещением в СМИ факта жестокого обращения с ребенком во время крещения Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка Гатчинской епархии, в ходе которой выявлены нарушения требований федерального законодательства", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, установлено, что "священнослужителем допущено агрессивное поведение по отношению ребенку, выразившееся в применении к нему физической силы и причинении телесных повреждений". При этом, отметили в пресс-службе, обряд не был прекращен несмотря на "попытки родителей и родственников малолетнего воспрепятствовать неправомерным действиям".

"Действия священнослужителя повлекли грубое нарушение предусмотренных международным правом, Конституцией РФ и федеральными законами прав несовершеннолетнего", - отмечается в сообщении.