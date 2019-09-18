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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Гатчинской епархии нашли нарушения после инцидента с крещением

15:23 18.09.2019
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Крещение закончилось заявлением в полицию
Крещение закончилось заявлением в полицию
С-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Прокуратура выявила нарушения при проверке в Гатчинской епархии в Ленинградской области, где грубо крестили ребенка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Ранее в сети появилось видео, на котором священнослужитель Мариенбургской церкви грубо обращался с малышом. После случившегося мать ребенка написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление. Позже епископ Митрофан ознакомился с обращением, посмотрел опубликованное видео и принял решение запретить игумену Фотию совершать таинства.
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Руководитель сектора приходского просвещения профильного отдела Московского патриархата иеромонах Геннадий раскритиковал действия гатчинского священника и отметил, что такое поведение служителей церкви может стать "непреодолимой преградой на пути к Богу даже не десятков, а тысяч людей".
"В связи с широким освещением в СМИ факта жестокого обращения с ребенком во время крещения Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка Гатчинской епархии, в ходе которой выявлены нарушения требований федерального законодательства", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, установлено, что "священнослужителем допущено агрессивное поведение по отношению ребенку, выразившееся в применении к нему физической силы и причинении телесных повреждений". При этом, отметили в пресс-службе, обряд не был прекращен несмотря на "попытки родителей и родственников малолетнего воспрепятствовать неправомерным действиям".
"Действия священнослужителя повлекли грубое нарушение предусмотренных международным правом, Конституцией РФ и федеральными законами прав несовершеннолетнего", - отмечается в сообщении.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства в адрес архиерея Гатчинской епархии.
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