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РИА Новости

Брифинг начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова

15:18 18.09.2019
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24 сентября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный брифинг начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковника Анатолия СИДОРОВА с видеоподключением площадок в Ереване, Минске, Нур-Султане и Бишкеке на тему: "О готовности органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к проведению совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019"".

Речь пойдет о военно-политической обстановке в зоне ответственности ОДКБ и об особенностях проведения оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019", которое пройдет с 8 по 29 октября 2019 года на территории трех стран Восточно-Европейского и Центрально-Азиатского регионов. Учение будет проводиться в соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2019 год, утвержденным решениями Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

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