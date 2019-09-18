Брифинг начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова

24 сентября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный брифинг начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковника Анатолия СИДОРОВА с видеоподключением площадок в Ереване, Минске, Нур-Султане и Бишкеке на тему: "О готовности органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к проведению совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019"".
Речь пойдет о военно-политической обстановке в зоне ответственности ОДКБ и об особенностях проведения оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019", которое пройдет с 8 по 29 октября 2019 года на территории трех стран Восточно-Европейского и Центрально-Азиатского регионов. Учение будет проводиться в соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2019 год, утвержденным решениями Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
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Речь пойдет о военно-политической обстановке в зоне ответственности ОДКБ и об особенностях проведения оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019", которое пройдет с 8 по 29 октября 2019 года на территории трех стран Восточно-Европейского и Центрально-Азиатского регионов. Учение будет проводиться в соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2019 год, утвержденным решениями Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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