Эксперт оценил сообщения о ракете с "недостижимой дальностью действия"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Военный эксперт, главный редактор журнала "Воздушно-космический рубеж" Михаил Ходаренок в разговоре с Военный эксперт, главный редактор журнала "Воздушно-космический рубеж" Михаил Ходаренок в разговоре с RT выразил мнение, что российские ракеты Х-101 — сильное средство сдерживания вероятного противника.

Так он прокомментировал слова гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, заявившего, что дальность действий Х-101 пока недостижима ни для одного из конкурентов.

"Что касается ракеты Х-101, точных данных, какая у нее дальность, безусловно, нет. Это ракета воздушного базирования, она подвешивается на стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160". Михаил Ходаренок

По его словам, в России есть большое количество образцов вооружения и военной техники, которые могли бы составить "конкурентоспособные ответы", в том числе крылатые ракеты воздушного базирования и ракеты морского базирования.

В будущем в стране могут создать также крылатые ракеты наземного базирования с большой дальностью полета, заявил эксперт.

"По сути дела, если мы имеем крылатые ракеты морского старта, то в принципе сделать такую же крылатую ракету, запускаемую с мобильной пусковой установки наземного базирования, — это легко решаемая инженерная задача", — отметил он.

Ранее Обносов напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что нельзя допускать очередную гонку вооружения, однако отметил, что безопасность страны в любом случае будет обеспечена.