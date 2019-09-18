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РИА Новости
Новое оружие России

Эксперт оценил сообщения о ракете с "недостижимой дальностью действия"

15:19 18.09.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Военный эксперт, главный редактор журнала "Воздушно-космический рубеж" Михаил Ходаренок в разговоре с RT выразил мнение, что российские ракеты Х-101 — сильное средство сдерживания вероятного противника.
Так он прокомментировал слова гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, заявившего, что дальность действий Х-101 пока недостижима ни для одного из конкурентов.
"Что касается ракеты Х-101, точных данных, какая у нее дальность, безусловно, нет. Это ракета воздушного базирования, она подвешивается на стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160".
Михаил Ходаренок
По его словам, в России есть большое количество образцов вооружения и военной техники, которые могли бы составить "конкурентоспособные ответы", в том числе крылатые ракеты воздушного базирования и ракеты морского базирования.
В будущем в стране могут создать также крылатые ракеты наземного базирования с большой дальностью полета, заявил эксперт.
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"По сути дела, если мы имеем крылатые ракеты морского старта, то в принципе сделать такую же крылатую ракету, запускаемую с мобильной пусковой установки наземного базирования, — это легко решаемая инженерная задача", — отметил он.
Ранее Обносов напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что нельзя допускать очередную гонку вооружения, однако отметил, что безопасность страны в любом случае будет обеспечена.
В свою очередь, президент Академии геополитических проблем Константин Сивков заявил, что крылатая ракета Х-101 может быть использована как база для создания межконтинентальной ракеты в ядерном оснащении.
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Новое оружие РоссииБорис ОбносовТактическое ракетное вооружение (корпорация)РоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
В кремле только сказки писать) что ни день то новая,Пушкин с Андерсоном отдыхают)
18 сентября, 16:03
SSch.shurikov
9100111
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