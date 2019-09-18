Пенсионеры, потерявшие детей в теракте в Беслане, получат прибавку к пенсии

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сен – РИА Новости. Власти Северной Осетии выступили с инициативой выплачивать гражданам пенсионного возраста, потерявшим в результате теракта 1-3 сентября 2004 года в Беслане несовершеннолетних детей, ежемесячную надбавку к пенсии в размере трех тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы республики.

Соответствующие изменения в постановление правительства республики от 7 октября 2005 года №270 представлены министром труда и социального развития РСО-Алании Борисом Хубаевым на заседании республиканского кабмина.

"Данная мера носит заявительный характер, так как не закреплена в федеральном законодательстве, а является средством социальной поддержки со стороны правительства Северной Осетии. К нам обратились пострадавшие в результате теракта, после чего мы занялись детальной проработкой данного вопроса, – процитировали в пресс-службе слова Хубаева.

Министр сообщил, что в настоящее время пенсии по старости получают 79 родителей, чьи дети погибли от рук террористов в бесланской школе. Сумма, которую потребуется выделить из регионального бюджета на дополнительную выплату этой категории граждан в 2020 году, по предварительным расчётам, составит 5,4 миллиона рублей.