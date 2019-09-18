В департаменте труда рассказали о москвичке, сбросившей детей с моста

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москвичка, которая сбросила двух детей с моста, является многодетной матерью и получала социальные выплаты на детей, но на учете в учреждениях соцзащиты не состояла, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

Ранее сообщалось, что в ночь с 16 на 17 сентября женщина перекинула через парапет моста, расположенного на проспекте Защитников в Москве, двух несовершеннолетних детей, они упали на твердый участок местности. После этого женщина попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие. Против женщины возбудили уголовное дело, а ее поместили в психиатрическую больницу.

"Женщина является матерью троих несовершеннолетних детей, двое из которых были с ней в ночь происшествия. Семья имеет регистрацию в Москве, но по ее адресу не проживала. Фактическое место проживания сейчас выясняется. На учете в учреждениях соцзащиты семья не состояла. Женщина получала социальные выплаты на детей", - рассказали в пресс-службе.