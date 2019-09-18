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РИА Новости

Кремль не засекречивает информацию о назначениях силовиков, заявил Песков

14:19 18.09.2019 (обновлено: 14:21 18.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Кремль не засекречивает информацию о назначениях силовиков, указы публикуются по мере появления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, нельзя, по мере появления указов они публикуются", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, можно ли говорить, что Кремль засекречивает информацию о назначениях силовиков.
Комментируя, почему на сайте правительства Тульской области уже появилась информация об отставке генерал-майора Алексея Зиновьева с поста главы УФСБ России по Тульской области, а на сайте Кремля еще нет, Песков заметил, что "это нужно узнавать в тульском правительстве, а не у нас".
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