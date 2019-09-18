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РИА Новости

Источник назвал основного кандидата на пост спикера Совфеда

13:33 18.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вопрос об избрании спикера Совета Федерации будет поставлен на первом пленарном заседании палаты 25 сентября, наиболее вероятным кандидатом является сенатор от Петербурга Валентина Матвиенко, сообщил РИА Новости источник в СФ.
"На первом пленарном заседании Совета Федерации в рамках осенней сессии 25 сентября будут подтверждены полномочия вновь избранных сенаторов, а также поставлен вопрос об избрании председателя палаты", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, "наиболее вероятным кандидатом на пост спикера остается нынешний председатель Совфеда Валентина Матвиенко".
Этот вопрос может быть рассмотрен на Совете палаты 24 сентября.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после вступления в должность утвердил Матвиенко сенатором от исполнительной власти города.
Ранее Матвиенко заявила журналистам, что может вновь занять пост спикера Совета Федерации, если с такой инициативой выступят ее коллеги-сенаторы.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитика
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