Источник назвал основного кандидата на пост спикера Совфеда

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вопрос об избрании спикера Совета Федерации будет поставлен на первом пленарном заседании палаты 25 сентября, наиболее вероятным кандидатом является сенатор от Петербурга Валентина Матвиенко, сообщил РИА Новости источник в СФ.

"На первом пленарном заседании Совета Федерации в рамках осенней сессии 25 сентября будут подтверждены полномочия вновь избранных сенаторов, а также поставлен вопрос об избрании председателя палаты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "наиболее вероятным кандидатом на пост спикера остается нынешний председатель Совфеда Валентина Матвиенко".

Этот вопрос может быть рассмотрен на Совете палаты 24 сентября.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после вступления в должность утвердил Матвиенко сенатором от исполнительной власти города.