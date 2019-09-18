В Атлантике сформировался тропический шторм "Джерри"

Побережье Атлантического океана в США во время шторма

Побережье Атлантического океана в США во время шторма

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Тропический шторм, получивший имя "Джерри", сформировался в западной части Атлантического океана и движется в северо-западном направлении, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным синоптиков, в настоящее время он находится примерно в 1545 километрах от побережья северных Ливардских островов. Максимальная скорость ветра достигла 75 километров в час. Скорость движения шторма составляет 20 километров в час.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.