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РИА Новости

В Атлантике сформировался тропический шторм "Джерри"

13:30 18.09.2019
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© REUTERS / Jonathan DrakeПобережье Атлантического океана в США во время шторма
Побережье Атлантического океана в США во время шторма
© REUTERS / Jonathan Drake
Побережье Атлантического океана в США во время шторма
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Тропический шторм, получивший имя "Джерри", сформировался в западной части Атлантического океана и движется в северо-западном направлении, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
По данным синоптиков, в настоящее время он находится примерно в 1545 километрах от побережья северных Ливардских островов. Максимальная скорость ветра достигла 75 километров в час. Скорость движения шторма составляет 20 километров в час.
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Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.
"Джерри" - 10-й атлантический шторм в нынешнем сезоне. Ранее жертвой урагана "Барри" стал один человек в США, а жертвами мощнейшего урагана "Дориан" - более 50 человек на Багамах.
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