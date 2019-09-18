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РИА Новости

Володин заявил о необходимости развития транспортной отрасли

12:55 18.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое заседание осенней сессии Госдумы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Развитие транспортной отрасли требует внесения изменений в соответствующее законодательство, это делать необходимо, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки, посвященной истории транспорта в России.
"Транспорт - это движение. Когда мы говорим о движении, то сталкиваемся с препятствиями, проблемами. Эти проблемы есть и у нас, потому что законодательство тормозит многие вопросы. Нам необходимо его менять. Средства поступают лишь во втором полугодии. Для того, чтобы пройти процедуры, предусмотренные 44-ФЗ, надо 2 месяца. Представьте, сколько остается времени, чтобы заниматься строительством дороги", - отметил спикер Госдумы.
Также, по мнению Володина, необходимо совершенствовать и использовать новые технологии для успешного развития транспортной отрасли.
"За последнее время удалось открыть несколько новых аэропортов. Недостаточно. Для того, чтобы обеспечить эффективное сообщение в рамках страны, мы должны каждый год сдавать все новые и новые аэропорты. Развитие речного флота. Этот вид транспорта в начале 90-х порезали на утиль. Сегодня необходимо строить новые "метеоры", "ракеты", суда на воздушной подушке и делать все для того, чтобы водные артерии также стали возможностью для сообщения", - отметил спикер ГД.
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Володин коснулся и вопроса железных дорог. "Пассажир садится в поезд, потом его везут электровозом, затем полтора часа необходимо заменять электровоз на тепловоз, потом тепловоз движется еще несколько сотен километров, недалеко от Москвы его вновь заменяют на электровоз. Это многочасовые потери. В наше время это недопустимо", - подчеркнул он.
По его словам, задач и проблем у Минтранса "огромное количество". "Насколько быстро эти задачи будут решаться, насколько качественно будут строиться дороги, во многом зависит от Государственной Думы, от тех законов, которые мы принимаем, и решений, которые мы обсуждаем", - добавил Володин.
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