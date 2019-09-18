Володин заявил о необходимости развития транспортной отрасли

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Развитие транспортной отрасли требует внесения изменений в соответствующее законодательство, это делать необходимо, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки, посвященной истории транспорта в России.

"Транспорт - это движение. Когда мы говорим о движении, то сталкиваемся с препятствиями, проблемами. Эти проблемы есть и у нас, потому что законодательство тормозит многие вопросы. Нам необходимо его менять. Средства поступают лишь во втором полугодии. Для того, чтобы пройти процедуры, предусмотренные 44-ФЗ, надо 2 месяца. Представьте, сколько остается времени, чтобы заниматься строительством дороги", - отметил спикер Госдумы.

Также, по мнению Володина, необходимо совершенствовать и использовать новые технологии для успешного развития транспортной отрасли.

"За последнее время удалось открыть несколько новых аэропортов. Недостаточно. Для того, чтобы обеспечить эффективное сообщение в рамках страны, мы должны каждый год сдавать все новые и новые аэропорты. Развитие речного флота. Этот вид транспорта в начале 90-х порезали на утиль. Сегодня необходимо строить новые "метеоры", "ракеты", суда на воздушной подушке и делать все для того, чтобы водные артерии также стали возможностью для сообщения", - отметил спикер ГД.

Володин коснулся и вопроса железных дорог. "Пассажир садится в поезд, потом его везут электровозом, затем полтора часа необходимо заменять электровоз на тепловоз, потом тепловоз движется еще несколько сотен километров, недалеко от Москвы его вновь заменяют на электровоз. Это многочасовые потери. В наше время это недопустимо", - подчеркнул он.