В Минобороны призвали обсудить на ГА ООН действия США в Сирии

Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В Минобороны России призвали обсудить на Генассамблее и в Совете безопасности ООН незаконную оккупацию части территории Сирии войсками США и подконтрольными ими боевиками.

Как заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, лицемерие во внешней политике США и их союзников "давно и прочно стало фактически их визитной карточкой".

Это, по мнению генерала, "дает полное основание" для немедленного рассмотрения незаконных действий Штатов на территории Сирии в Совете Безопасности Организации объединенных наций.

"[Кроме того] настоятельно призываем представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев вынести этот вопрос на обсуждение на открывшейся 17 сентября 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН", - отметил Мизинцев.