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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны призвали обсудить на ГА ООН действия США в Сирии

12:45 18.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В Минобороны России призвали обсудить на Генассамблее и в Совете безопасности ООН незаконную оккупацию части территории Сирии войсками США и подконтрольными ими боевиками.
Как заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, лицемерие во внешней политике США и их союзников "давно и прочно стало фактически их визитной карточкой".
Это, по мнению генерала, "дает полное основание" для немедленного рассмотрения незаконных действий Штатов на территории Сирии в Совете Безопасности Организации объединенных наций.
"[Кроме того] настоятельно призываем представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев вынести этот вопрос на обсуждение на открывшейся 17 сентября 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН", - отметил Мизинцев.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. В 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные, находится крупный лагерь беженцев Рукбан, до сих пор не расселенный. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
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Война в СирииГенеральная Ассамблея ООНМинистерство обороны РФСирияООНРоссияСШАВ мире
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