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РИА Новости

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия в среду

12:36 18.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР
Военнослужащий ДНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе в среду, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили о 14 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки.
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"С начала текущих суток враг два раза открывал огонь по населенным пунктам нашей республики. По району Ясиноватой - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, по району Минерального – из вооружения БМП-2", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
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