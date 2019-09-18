В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия в среду

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе в среду, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР заявили о 14 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки.

В ООН назвали число погибших мирных жителей с начала конфликта на Донбассе

В ООН назвали число погибших мирных жителей с начала конфликта на Донбассе

"С начала текущих суток враг два раза открывал огонь по населенным пунктам нашей республики. По району Ясиноватой - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, по району Минерального – из вооружения БМП-2", - сказал представитель Народной милиции ДНР.