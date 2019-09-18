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РИА Новости

ВСУ разместили бронетехнику на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР

10:42 18.09.2019
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко / Военные учения украинской армии в Донецкой области
Военные учения украинской армии в Донецкой области
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
ЛУГАНСК, 18 сен – РИА Новости. Украинские силовики разместили бронетехнику на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
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"В частности, в районе населенного пункта Золотое, на участке разведения сил и средств, выявлено нахождение боевой бронированной машины", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, в подконтрольном Киеву Боброво украинские силовики разместили боевую машину пехоты, а в районе населенного пункта Станица Луганская - бронетранспортер.
"Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают непрерывно нести боевое дежурство, неукоснительно соблюдая режим тишины и минские договоренности", - добавили в Народной милиции.
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