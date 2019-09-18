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РИА Новости

Глава ДНР посетит Южную Осетию с официальным визитом в четверг

10:21 18.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЦХИНВАЛ, 18 сен - РИА Новости. Главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина ожидают в четверг в Южной Осетии с официальным визитом, сообщается на сайте югоосетинского президента.
"В рамках визита 19 сентября пройдут переговоры президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, а также встреча делегаций в расширенном формате", - говорится в сообщении.
Пушилин также примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Республики Южная Осетия 20 сентября.
Южная Осетия в 2014 году признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Между Цхинвалом и республиками установлены дипотношения. В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвале - представительства ДНР и ЛНР.
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
30 августа, 19:36РИА Новости
Глава Южной Осетии заявил, что не собирается воевать с Грузией
Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Грузия, США и их союзники отказывается признавать независимость республик.
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ДНРДенис ПушилинЮжная ОсетияВ мире
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