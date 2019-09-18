Прокуратура проверит инцидент с избиением мальчика-инвалида в Приморье

Ранее в соцсетях появилось видео драки в арсеньевском колледже. На кадрах видно, как девушка в классе замахивается на подростка, мальчик уворачивается и отбивается руками. После девушка толкает юношу в угол и бьет ногой в голову. Авторы видео подбадривают девушку криками. Позже видео было удалено из-за неприемлемого контента. Как сообщают местные СМИ, по предварительной информации, мальчик получил сотрясение мозга. В полиции РИА Новости сообщили, что начата проверка инцидента. В колледже рассказали, что вопрос о дальнейшем пребывании девушки в учебном заведении будет решать педсовет. За однократное грубое нарушение правил поведения студент может быть отчислен.