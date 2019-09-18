Прокуратура проверит инцидент с избиением мальчика-инвалида в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку инцидента с избиением мальчика-инвалида его сокурсницей в колледже города Арсеньева в Приморье, сообщает региональное надзорное ведомство.
Ранее в соцсетях появилось видео драки в арсеньевском колледже. На кадрах видно, как девушка в классе замахивается на подростка, мальчик уворачивается и отбивается руками. После девушка толкает юношу в угол и бьет ногой в голову. Авторы видео подбадривают девушку криками. Позже видео было удалено из-за неприемлемого контента. Как сообщают местные СМИ, по предварительной информации, мальчик получил сотрясение мозга. В полиции РИА Новости сообщили, что начата проверка инцидента. В колледже рассказали, что вопрос о дальнейшем пребывании девушки в учебном заведении будет решать педсовет. За однократное грубое нарушение правил поведения студент может быть отчислен.
"По факту произошедших на территории КГБПОУ "Приморский индустриальный колледж" Арсеньева событий, связанных с причинением телесных повреждений первокурснику, являющемуся инвалидом, прокуратурой организована проверка. В рамках представленных полномочий надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства об образовании, а также надлежащую организацию профилактической работы с учащимися учреждения", - говорится в сообщении.
Прокуроры дадут оценку и деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры края.