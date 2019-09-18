В Совфеде ответили на слова главы МИД Украины о тяжести санкций для Запада

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Европа терпит большие убытки от санкций, чем Россия. Об этом заявила RT член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева.
"Последние встречи 2019 года с нашими зарубежными коллегами подтверждают этот тезис <…> Прежде всего, идёт разорение мелкого и среднего бизнеса, который был ориентирован на Россию, и, соответственно, это бремя для западных стран становится во многом невыносимым", — пояснила сенатор.
Таким образом она прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что западным странам сложно поддерживать антироссийские санкции. При этом, по его словам, ограничительные меры все равно наносят вред российской экономике и побуждают Москву "двигаться в правильном направлении".
Тимофеева пояснила, что если Пристайко имел в виду, что санкции заставляют Россию развивать свой внутренний потенциал и опираться на собственный ресурс, то он абсолютно прав.
Вчера, 08:30Сказано в эфиреПолитик о заявлении Киева про санкции: "мантры, которые воняют нафталином"В Киеве признали, что Западу трудно придерживаться санкций против России. Всем очевидно, что санкционная политика не дает ожидаемых результатов, отметил в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.