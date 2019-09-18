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РИА Новости

В Совфеде ответили на слова главы МИД Украины о тяжести санкций для Запада

10:08 18.09.2019 (обновлено: 10:55 18.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Европа терпит большие убытки от санкций, чем Россия. Об этом заявила RT член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева.

"Последние встречи 2019 года с нашими зарубежными коллегами подтверждают этот тезис <…> Прежде всего, идёт разорение мелкого и среднего бизнеса, который был ориентирован на Россию, и, соответственно, это бремя для западных стран становится во многом невыносимым", — пояснила сенатор.

Таким образом она прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что западным странам сложно поддерживать антироссийские санкции. При этом, по его словам, ограничительные меры все равно наносят вред российской экономике и побуждают Москву "двигаться в правильном направлении".
Тимофеева пояснила, что если Пристайко имел в виду, что санкции заставляют Россию развивать свой внутренний потенциал и опираться на собственный ресурс, то он абсолютно прав.
Вадим Пристайко
Вчера, 08:30Сказано в эфире
Политик о заявлении Киева про санкции: "мантры, которые воняют нафталином"В Киеве признали, что Западу трудно придерживаться санкций против России. Всем очевидно, что санкционная политика не дает ожидаемых результатов, отметил в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
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