В Совфеде ответили на слова главы МИД Украины о тяжести санкций для Запада

Политик о заявлении Киева про санкции: "мантры, которые воняют нафталином" В Киеве признали, что Западу трудно придерживаться санкций против России. Всем очевидно, что санкционная политика не дает ожидаемых результатов, отметил в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.