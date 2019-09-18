Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T08:19Z
https://ria.ru/20190918/1558792607.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147854/05/1478540573_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_3c3162cbddf4f35bf7267ffe5d5474cd.jpg
РИА Новости

В Москве открыли горячую линию по вопросам отопительного сезона

08:19 18.09.2019
912
© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи
© Fotolia / koldunova
Кот в кресле у батареи. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. "Горячая линия" по вопросам начала отопительного сезона открыта в общегородском контакт-центре столицы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что работать горячая линия будет временно, пока включают отопление. Москвичи смогут получить всю информацию о начале сезона и оставить заявку в случае возникновения каких-либо проблем.
Гидравлические испытания
26 августа, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Тазик преткновения: как Москва подготовилась к отопительному сезону
"Традиционно в начале отопительного сезона мы фиксируем значительное увеличение количества звонков на линию единого диспетчерского центра, который принимает заявки горожан в сфере ЖКХ. Время ответа оператора резко увеличивается, и дозвониться в ЕДЦ по вопросам, не связанным с отоплением, становится сложнее. Выделенная линия позволит перераспределить потоки звонков", приводятся слова руководителя общегородского контакт-центра Андрея Ставицкого.
Звонки принимают по телефону: +7 (800) 100-23-29. Дозвониться на горячую линию есть возможность и через единый диспетчерский центр (+7 (495) 539-53-53). Чтобы задать вопросы об отоплении, после набора номера следует нажать цифру 2.
Кроме этого, оставить заявку в случае возникновения проблем с отоплением можно с помощью мобильного приложения "Госуслуги Москвы".
312030
Обсудить 0
ЖКХИнфраструктура - НовостиМоскваОбщество
Рекомендуем
Котельная
"Тверская генерация" призывает ускорить подготовку домов к зиме
РИА
Новости
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Автомат электронной записи к врачам в новой поликлинике на северо-востоке Москвы
Родители до конца года получат онлайн-доступ к медицинской карте ребенка
Лента
новостей
Владимир Жириновский
Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
Вид Москвы. Архивное фото
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Панорама Москвы
Врач посоветовала, как пережить надвигающуюся на Москву "барическую пилу"
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Сотрудник вневедомственной охраны
В Москве двое мужчин изнасиловали 23-летнюю работницу автомойки
Пробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере
Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы
Инспектор Специального батальона ГИБДД на маршруте патрулирования.
СМИ: в ГИБДД рассказали, при каком условии с человека могут списать штрафы
Сотрудники в офисе
Популяризатор идеи четырехдневки не согласен с навязыванием перехода на нее
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Роскачество обнаружило кишечную палочку и хлоргексидин в йогурте двух марок
08:11В центре Москвы нашли надгробие начала XVIII века
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
Лента новостейМолния