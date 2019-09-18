В Москве открыли горячую линию по вопросам отопительного сезона

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. "Горячая линия" по вопросам начала отопительного сезона открыта в общегородском контакт-центре столицы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что работать горячая линия будет временно, пока включают отопление. Москвичи смогут получить всю информацию о начале сезона и оставить заявку в случае возникновения каких-либо проблем.

"Традиционно в начале отопительного сезона мы фиксируем значительное увеличение количества звонков на линию единого диспетчерского центра, который принимает заявки горожан в сфере ЖКХ. Время ответа оператора резко увеличивается, и дозвониться в ЕДЦ по вопросам, не связанным с отоплением, становится сложнее. Выделенная линия позволит перераспределить потоки звонков", приводятся слова руководителя общегородского контакт-центра Андрея Ставицкого.

Звонки принимают по телефону: +7 (800) 100-23-29. Дозвониться на горячую линию есть возможность и через единый диспетчерский центр (+7 (495) 539-53-53). Чтобы задать вопросы об отоплении, после набора номера следует нажать цифру 2.