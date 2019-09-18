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РИА Новости

Авиалесоохрана сообщила о значительном снижении площади лесных пожаров

01:16 18.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник "Авиалесоохраны" Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
Сотрудник Авиалесоохраны Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник "Авиалесоохраны" Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась до 11 гектар, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили четыре лесных пожара на площади 405 гектар.
"На 00.00 мск 18.09.2019 на территории Российской Федерации действовали два лесных пожара на площади 11 гектар, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Работы по активному тушению вели на Камчатке на площади 11 гектар и в Томской области на площади менее гектара.
Ликвидация лесных пожаров
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По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 17 сентября, в России были ликвидированы четыре лесных пожара на площади 144 гектара.
Режим ЧС был введен из-за пожаров в двух регионах: в районе Красноярского края и в районе Якутии.
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