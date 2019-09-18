МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Одна из ведущих деловых газет России - "Ведомости" - отметила 20-летие в московском парке имени Горького.

Главный редактор издания Илья Булавинов поздравил всех журналистов, работающих сейчас и работавших ранее в "Ведомостях", а также читателей.

"Спасибо вам за каждый клик в интернете, спасибо вам за каждое прикосновение к бумажной странице "Ведомостей", - сказал Булавинов, работавший в 2013 году главным редактором сайта ria.ru.

Почётным гостем юбилея "Ведомостей" был министр экономического развития Максим Орешкин.