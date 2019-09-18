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РИА Новости

Одна из ведущих деловых газет России - "Ведомости" - отметила 20-летие

01:00 18.09.2019
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© РИА Новости / Мария Косарева Газеты "Ведомости"
Газеты Ведомости
© РИА Новости / Мария Косарева
Газеты "Ведомости". Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Одна из ведущих деловых газет России - "Ведомости" - отметила 20-летие в московском парке имени Горького.
Главный редактор издания Илья Булавинов поздравил всех журналистов, работающих сейчас и работавших ранее в "Ведомостях", а также читателей.
"Спасибо вам за каждый клик в интернете, спасибо вам за каждое прикосновение к бумажной странице "Ведомостей", - сказал Булавинов, работавший в 2013 году главным редактором сайта ria.ru.
Почётным гостем юбилея "Ведомостей" был министр экономического развития Максим Орешкин.
Газета "Ведомости" впервые была издана в XVIII веке. Современная история издания берет начало в 1999 году и с тех пор является одним из самых авторитетных источников информации о бизнесе и экономике в России. Сейчас "Ведомости" включают в себя: газету, сайт, мобильную версию и приложение для всех платформ.
Владелец издания Ведомости Демьян Кудрявцев
9 апреля, 11:34РИА Новости
Владелец "Ведомостей" заявил, что договоренностей о продаже газеты пока нет
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Максим ОрешкинВедомостиРоссияМедиа - Общество
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