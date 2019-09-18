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РИА Новости

США и их союзники активируют оборонительный пакт из-за ситуации в Венесуэле

00:58 18.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСтолкновения протестующих с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
Столкновения протестующих с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
© РИА Новости / Стрингер
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Столкновения протестующих с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США и их союзники в связи с ситуацией в Венесуэле активируют действие пакта Рио - договора о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне, сообщает госдепартамент.
"Соединенные Штаты и наши партнеры прибегают к Межамериканскому договору о взаимной помощи (пакту Рио), который сделает возможными дальнейшие коллективные действия по противодействию угрозе, создаваемой бывшим режимом Николаса Мадуро для венесуэльского народа и региона", - говорится в заявлении.
"Мы с нетерпением ожидаем встречи с региональными партнерами для обсуждения многосторонних экономических и политических вариантов, которые мы можем использовать для устранения угрозы безопасности региона, которую представляет Мадуро", - сообщает госдеп.
Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как пакт Рио, был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки покинули договор в 2012 году.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что если пакт Рио будет активирован для применения против Венесуэлы, развитие событий станет опасным для региональной стабильности.
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