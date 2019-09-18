США и их союзники активируют оборонительный пакт из-за ситуации в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США и их союзники в связи с ситуацией в Венесуэле активируют действие пакта Рио - договора о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне, сообщает госдепартамент.

"Соединенные Штаты и наши партнеры прибегают к Межамериканскому договору о взаимной помощи (пакту Рио), который сделает возможными дальнейшие коллективные действия по противодействию угрозе, создаваемой бывшим режимом Николаса Мадуро для венесуэльского народа и региона", - говорится в заявлении.

"Мы с нетерпением ожидаем встречи с региональными партнерами для обсуждения многосторонних экономических и политических вариантов, которые мы можем использовать для устранения угрозы безопасности региона, которую представляет Мадуро", - сообщает госдеп.

Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как пакт Рио, был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки покинули договор в 2012 году.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, нелегитимно объявивший себя президентом и признанный США, ранее обратился в Организацию американских государств с просьбой восстановить страну в пакте Рио.