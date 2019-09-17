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РИА Новости

Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг ДРСМД

17:26 17.09.2019 (обновлено: 17:56 17.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его обнадеживают заявления с Запада и Востока об отсутствии намерений размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе.
"Недавно появилась обнадеживающая информация, связанная с ракетами средней и малой дальности... Появились заявления о том, что ни НАТО, ни Россия не собираются размещать в Европе эти ракеты", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом, который находится с визитом в Белоруссии.
Он напомнил, что эта тема особенно волнует Белоруссию, поскольку республика является участником договора о РСМД, который "на сегодняшний день практически разрушен".
Лукашенко напомнил о своем недавнем заявлении, что Белоруссия "ни в коем случае не будет инициатором нехороших действий по разрушению этого договора". "Более того, мы никогда не станем такие ракеты размещать на территории Беларуси, для того чтобы усложнять обстановку, если это не угрожает нашей безопасности".
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"Эти два заявления - с Запада и с Востока - убеждают меня в том, что не придется в Беларуси прибегать к этим крайним мерам. Для этого у нас нет ни желания, ни лишних денег, потому что это недешевое мероприятие. И история нашего народа, а мы вместе с США тогда боролись против фашизма... нам не хотелось бы снова, чтобы на территории нашей страны запахло жареным", - добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии также заявил, что данная встреча свидетельствует о том, что Вашингтон, наконец-то, обратил внимание "не только на Европу в целом, но и на Беларусь". "В это сложное время ваш интерес к этому региону обнадеживает. Возможно, мы находимся в плену измышлений СМИ, но, как нам здесь в Беларуси кажется, Европа и планета переживают непростые времена. Естественно, частенько обвиняют в усложнении времени США. Но мы прекрасно понимаем, что не бывает так в жизни, что один кто-то виноват, а все остальные белые и пушистые. Наверное, здесь мы все виноваты в том, что складывается такая ситуация в мире", - отметил Лукашенко.
Он также выразил уверенность, что визит Хейла в Белоруссию поможет белорусской стороне более объективно "посмотреть на мир".
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Договор о РСМДАлександр ЛукашенкоНАТОБелоруссияРоссияВ мире
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