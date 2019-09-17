В Геленджике в школе распылили газ из баллончика

СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после госпитализации 11 учеников и директора школы в Геленджике из-за распыления в коридоре школы перцового газа из баллончика, говорится в сообщении ведомства региона.

По данным ведомства, инцидент произошел утром во вторник в средней школе №12. Во время перемены один из восьмиклассников из любопытства распылил перцовый газ из баллончика, который он, предположительно, взял у одноклассницы. Девочке газовый баллончик дали родители для самообороны, поскольку школа была далеко от дома.

"В результате происшествия сотрудниками учреждения образования проведена эвакуация учащихся, в связи с поступившими жалобами на першение в горле, слезоточивость, плохое самочувствие 11 детей и директор школы госпитализированы в учреждение здравоохранения города Геленджика, где им оказана необходимая медицинская помощь. В больнице под наблюдением врачей находятся двое учащихся", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту распыления перцового газа.