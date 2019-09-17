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РИА Новости

В Геленджике в школе распылили газ из баллончика

16:33 17.09.2019
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© Fotolia / aidaricciГазовый баллончик
Газовый баллончик
© Fotolia / aidaricci
Газовый баллончик. Архивное фото
СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после госпитализации 11 учеников и директора школы в Геленджике из-за распыления в коридоре школы перцового газа из баллончика, говорится в сообщении ведомства региона.
По данным ведомства, инцидент произошел утром во вторник в средней школе №12. Во время перемены один из восьмиклассников из любопытства распылил перцовый газ из баллончика, который он, предположительно, взял у одноклассницы. Девочке газовый баллончик дали родители для самообороны, поскольку школа была далеко от дома.
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"В результате происшествия сотрудниками учреждения образования проведена эвакуация учащихся, в связи с поступившими жалобами на першение в горле, слезоточивость, плохое самочувствие 11 детей и директор школы госпитализированы в учреждение здравоохранения города Геленджика, где им оказана необходимая медицинская помощь. В больнице под наблюдением врачей находятся двое учащихся", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту распыления перцового газа.
"В ходе проверки будет дана оценка полноте принимаемых администрацией школы мер по контролю за поведением учащихся и реализацией программ и методик, направленных на их законопослушное поведение", - говорится в сообщении.
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