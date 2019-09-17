Темрезов прокомментировал выборы председателя парламента КЧР

ЧЕРКЕССК, 17 сен – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов приветствовал избрание Александра Иванова председателем Народного Собрания республики.

На своей странице в сети Инстаграм Темрезов отметил, что Иванов, за которого единогласно проголосовали все присутствующие на сессии депутаты, "обладает всеми необходимыми профессиональными и личными качествами для того, чтобы законотворческая деятельность в республике и далее осуществлялась на высоком уровне".

Глава республики также выразил уверенность, что парламентарии обеспечат эффективное решение всех возникающих вопросов на таком же уровне, что и предыдущий состав республиканского парламента.

"Независимо от политических взглядов и партийной принадлежности, деятельность региональных парламентариев должна быть сконцентрирована вокруг решения задач, которые перед нами ставит президент страны - улучшение качества жизни людей, комплексное развитие территорий, реализация нацпроектов", - написал Темрезов.