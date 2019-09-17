Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T16:06Z
https://ria.ru/20190917/1558775085.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/49/1558774996_0:0:853:481_1036x0_80_0_0_2763ef049251675a7a255245e5b00469.jpg
РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

Темрезов прокомментировал выборы председателя парламента КЧР

16:06 17.09.2019
44
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов прокомментировал выборы председателя парламента КЧР
Темрезов прокомментировал выборы председателя парламента КЧР
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 17 сен – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов приветствовал избрание Александра Иванова председателем Народного Собрания республики.
На своей странице в сети Инстаграм Темрезов отметил, что Иванов, за которого единогласно проголосовали все присутствующие на сессии депутаты, "обладает всеми необходимыми профессиональными и личными качествами для того, чтобы законотворческая деятельность в республике и далее осуществлялась на высоком уровне".
Глава республики также выразил уверенность, что парламентарии обеспечат эффективное решение всех возникающих вопросов на таком же уровне, что и предыдущий состав республиканского парламента.

"Независимо от политических взглядов и партийной принадлежности, деятельность региональных парламентариев должна быть сконцентрирована вокруг решения задач, которые перед нами ставит президент страны - улучшение качества жизни людей, комплексное развитие территорий, реализация нацпроектов", - написал Темрезов.

В единый день голосования 8 сентября в КЧР выбрали новый состав парламента. По результатам выборов, мандаты получили 34 депутата от партии "Единая Россия", 6 от "КПРФ", по три мандата получили члены партий "Справедливая Россия" и "Патриоты России", по два мандата у представителей "ЛДПР" и "Гражданской платформы".
100000
Обсудить 0
Карачаево-Черкесская республикаРашид ТемрезовКарачаево-Черкесия
Рекомендуем
Игорь Руденя
Руденя: в муниципалитетах Верхневолжья появятся филиалы ведущих больниц
РИА
Новости
Дом правительства Московской области
В Подмосковье увеличилось количество льготников по земельному налогу
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Артамонов заявил, что старается прививать заботу о природе личным примером
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов во время посещения Нововоронежской атомной станции
Воронежская облдума рассказала о пользе сотрудничества с НВАЭС
Лента
новостей
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
Вместе в будущее: презентация китайской провинции Гуандун прошла в Москве
Антарктида
Китайская антарктическая станция Чанчэн откроет двери для туристов
Банкноты номиналом 5000 рублей
Подмосковье может получить 28,1 млрд рублей в виде налогов в 2020 году
Уборка зерновых в хозяйствах Брянской области
Тюменские аграрии намолотили более миллиона тонн зерна
Электроскутер
ГИБДД: число аварий с участием электрических устройств передвижения растет
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва
Московский производитель средств связи подтвердил качество продукции
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Фестиваль китайской культуры прошел в Москве
Укладка кабеля в короб во время капитального ремонта в подъезде жилого дома
Капитальный ремонт провели в 58 домах бывших военных городков Подмосковья
Конфорка газовой плиты
В Нижегородской области 13 поселков получат газ по программе развития АПК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море
07:41Режим контртеррористической операции введен в КБР
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
Лента новостейМолния