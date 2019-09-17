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РИА Новости

В Твери предъявили обвинение мужчине, скинувшему ребенка с четвертого этажа

15:38 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов снимает наручники
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники . Архивное фото
ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жителю Твери, который выбросил с четвертого этажа плачущего младенца, сообщает во вторник СК РФ.
Инцидент произошел на минувших выходных. По данным следствия, 47-летний мужчина был пьян и не желал слышать плач внука своей сожительницы. В какой-то момент он взял малыша на руки, вынес его на балкон квартиры и сбросил с высоты четвертого этажа. Младенец в тяжелом состоянии в больнице.
"Предъявлено обвинение жителю Твери в совершении преступления по статье "Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"", - говорится в релизе.
Суд заключил обвиняемого под стражу.
Сейчас в СК РФ изучают условия проживания ребенка, состояла ли семья на учете в органах профилактики.
Ребенка воспитывала одна мать, которая привезла его к бабушке и уехала "по своим делам", сообщало следствие.
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