В Твери предъявили обвинение мужчине, скинувшему ребенка с четвертого этажа

ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жителю Твери, который выбросил с четвертого этажа плачущего младенца, сообщает во вторник СК РФ.

Инцидент произошел на минувших выходных. По данным следствия, 47-летний мужчина был пьян и не желал слышать плач внука своей сожительницы. В какой-то момент он взял малыша на руки, вынес его на балкон квартиры и сбросил с высоты четвертого этажа. Младенец в тяжелом состоянии в больнице.

"Предъявлено обвинение жителю Твери в совершении преступления по статье "Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"", - говорится в релизе.

Суд заключил обвиняемого под стражу.

Сейчас в СК РФ изучают условия проживания ребенка, состояла ли семья на учете в органах профилактики.