Артамонов заявил, что старается прививать заботу о природе личным примером

КАЛУГА, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на международном экологическом форуме заявил о важности экологического просвещения населения и рассказал, что старается мотивировать людей к заботе о природе личным примером, участвуя в акциях по посадке деревьев.

Пятый Международный экологический форум "Экопросвещение" проходит в Калужской области с 16 по 22 сентября. В семидневном экомарафоне, организатором которого выступает региональное профильное министерство, принимают участие делегаты из субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Представители органов государственной власти, научных и общественных организаций, вузов и предприятий обмениваются опытом работы по решению наиболее актуальных задач национального проекта "Экология". В программе форума свыше 750 мероприятий: круглые столы и конференции, экологические акции, конкурсы, выставки, мастер-классы, экскурсии, а также экоквесты и тематические уроки.

В своем выступлении на форуме губернатор Калужской области подчеркнул, что одним из важнейших приоритетов сегодня является экологическое просвещение населения. При этом обычное информирование населения о важности заботы о природе, по мнению губернатора, не работает.

"Выход только один – привлечь людей к участию в мероприятиях, которые помогают очистить территории, прилегающие к лесным массивам, к водным объектам. Привлечь посадке деревьев, к уходу за этими посадками. И тогда люди начинают понимать, что это они делают сами для себя", - заявил глава региона.

По его словам, подобные акции должны проходить не от случая к случаю, а в постоянном режиме.

"Я, например, когда приезжаю на территорию какого-нибудь муниципалитета или предприятия… прошу дать мне возможность посадить дерево. Мне это не сложно… Личным примером стараюсь на это сподвигнуть", - сказал Артамонов.

По его словам, как правило, поездки губернатора показывают по телевизору, и то, что глава региона сажает деревья, может вызвать у зрителей желание поступить таким же образом.