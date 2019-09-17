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РИА Новости
Калужская область

Артамонов заявил, что старается прививать заботу о природе личным примером

15:16 17.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Архивное фото
КАЛУГА, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на международном экологическом форуме заявил о важности экологического просвещения населения и рассказал, что старается мотивировать людей к заботе о природе личным примером, участвуя в акциях по посадке деревьев.
Пятый Международный экологический форум "Экопросвещение" проходит в Калужской области с 16 по 22 сентября. В семидневном экомарафоне, организатором которого выступает региональное профильное министерство, принимают участие делегаты из субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Представители органов государственной власти, научных и общественных организаций, вузов и предприятий обмениваются опытом работы по решению наиболее актуальных задач национального проекта "Экология". В программе форума свыше 750 мероприятий: круглые столы и конференции, экологические акции, конкурсы, выставки, мастер-классы, экскурсии, а также экоквесты и тематические уроки.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
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В своем выступлении на форуме губернатор Калужской области подчеркнул, что одним из важнейших приоритетов сегодня является экологическое просвещение населения. При этом обычное информирование населения о важности заботы о природе, по мнению губернатора, не работает.
"Выход только один – привлечь людей к участию в мероприятиях, которые помогают очистить территории, прилегающие к лесным массивам, к водным объектам. Привлечь посадке деревьев, к уходу за этими посадками. И тогда люди начинают понимать, что это они делают сами для себя", - заявил глава региона.
По его словам, подобные акции должны проходить не от случая к случаю, а в постоянном режиме.
"Я, например, когда приезжаю на территорию какого-нибудь муниципалитета или предприятия… прошу дать мне возможность посадить дерево. Мне это не сложно… Личным примером стараюсь на это сподвигнуть", - сказал Артамонов.
По его словам, как правило, поездки губернатора показывают по телевизору, и то, что глава региона сажает деревья, может вызвать у зрителей желание поступить таким же образом.
"Я думаю, что будущее здоровье наших поколений зависит от нашей совместной работы сегодня. Планета претерпела за последние десятилетия катастрофические изменения по ухудшению экологической среды, населения стало больше, люди не бережно относятся к тому, что их окружает. И мы, конечно, должны гораздо более ответственно относиться к тому, чем нас наградил всевышний", - резюмировал Артамонов.
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Калужская областьНовости - ЭкологияАнатолий АртамоновКалужская областьОбщество
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