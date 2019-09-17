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РИА Новости

Объединение пассажиров раскритиковало идею создания базы дебоширов

14:10 17.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосадочные места в салоне самолета "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Аэрофлот"
Посадочные места в салоне самолета Сухой Суперджет 100 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости/Прайм. Общероссийское объединение пассажиров против создания в России единой базы дебоширов на транспорте за государственный счёт и сомневается в механизме внесения пассажира в неё, сообщил председатель организации Илья Зотов.
Ранее ряд СМИ сообщил об идее Минтранса России создать единую базу дебоширов на транспорте и потратить на это 200 миллионов рублей. РИА Новости запросили комментарий министерства.
"Зачем такие траты? Мы выступаем категорически против создания базы за госбюджет, так как корректнее делать такие системы силами конкретных перевозчиков. Также важно отразить механизм внесения пассажиров в такую базу, нельзя без фото или видеофиксации нарушения его считать таким", - написал Зотов на своей странице в Facebook.
Он пояснил, что есть масса прецедентов, когда пассажиры требуют соблюдения своих прав, а перевозчик воспринимает данного человека, как дебошира.
"Борьба с пассажирами до добра не доведет", - отметил он.
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